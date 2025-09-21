  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۳

هوای تهران در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران به دلیل وقوع گرد و غبار و با شاخص ۲۳۸ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران به دلیل وقوع گرد و غبار و با شاخص ۲۳۸ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۲۰۴ و در وضعیت بنفش و بسیار آلوده قرار داشت.

کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار به عنوان گروه‌های حساس جامعه باید بیش از دیگران مراقب سلامتی خود باشند. همچنین از عموم شهروندان خواسته شده با پرهیز از هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود، همچون روشن کردن آتش یا استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی، در بهبود کیفیت هوا مشارکت کنند.

کد خبر 6596082
فائزه نجارزادگان

