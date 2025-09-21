شاداب سازی ۴۵ فضای آموزشی در دره شهر با همکاری گروه های جهادی

سرهنگ حسن پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحهای گسترده بازسازی، بهسازی و شادابسازی مدارس این شهرستان با همکاری گروههای جهادی و مشارکت مردم خبر داد.
وی گفت: در راستای بازسازی و احیای مدارس مناطق کمبرخوردار، تاکنون حدود ۶۰ تن آسفالت برای محوطه مدارس، با همکاری شهرداری شهرستان و سپاه ناحیه درهشهر اختصاص یافته است.
وی افزود: علاوه بر آسفالتکردن حیاط مدارس، اقدامات عمرانی دیگری از جمله سفیدکاری، نصب شیشه و در و پنجره مناسب، و بازسازی سرویسهای بهداشتی انجام شده است.
پورمحمدی هدف از اجرای این طرحها را افزایش انگیزه، ایجاد نشاط و شوق بیشتر در بین دانشآموزان عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال بیش از ۸۰ کلاس درس در ۴۵ فضای آموزشی شهرستان، با مشارکت پنج گروه جهادی و ظرفیت ۱۰۰ نفر، شادابسازی شده است که اغلب این فعالیتها با معرفی اداره آموزش و پرورش و همراهی معلمان داوطلب انجام شده است.
فرمانده سپاه ناحیه درهشهر همچنین افزود: در شهرستان درهشهر برخی مدارس سنگی نیز وجود داشته که با اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، در حال ساخت یا بازسازی هستند.
