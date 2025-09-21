  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۷

شاداب سازی ۴۵ فضای آموزشی در دره شهر با همکاری گروه های جهادی

شاداب سازی ۴۵ فضای آموزشی در دره شهر با همکاری گروه های جهادی

ایلام - فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر از شاداب سازی ۴۵ فضای آموزشی در دره شهر همزمان با بازگشایی مدارس توسط گروه های جهادی خبر داد.

سرهنگ حسن پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح‌های گسترده بازسازی، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس این شهرستان با همکاری گروه‌های جهادی و مشارکت مردم خبر داد.

وی گفت: در راستای بازسازی و احیای مدارس مناطق کم‌برخوردار، تاکنون حدود ۶۰ تن آسفالت برای محوطه مدارس، با همکاری شهرداری شهرستان و سپاه ناحیه دره‌شهر اختصاص یافته است.

وی افزود: علاوه بر آسفالت‌کردن حیاط مدارس، اقدامات عمرانی دیگری از جمله سفیدکاری، نصب شیشه و در و پنجره مناسب، و بازسازی سرویس‌های بهداشتی انجام شده است.

پورمحمدی هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش انگیزه، ایجاد نشاط و شوق بیشتر در بین دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال بیش از ۸۰ کلاس درس در ۴۵ فضای آموزشی شهرستان، با مشارکت پنج گروه جهادی و ظرفیت ۱۰۰ نفر، شاداب‌سازی شده است که اغلب این فعالیت‌ها با معرفی اداره آموزش و پرورش و همراهی معلمان داوطلب انجام شده است.

فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر همچنین افزود: در شهرستان دره‌شهر برخی مدارس سنگی نیز وجود داشته که با اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی، در حال ساخت یا بازسازی هستند.

کد خبر 6596146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها