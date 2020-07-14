مخالفت شرکتهای فناوری با ترامپ درباره لغو ویزای دانشجویان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، گوگل، مایکروسافت، فیس بوک و چند شرکت فناوری بزرگ دیگر مخالفت خود را با قانون جدید دولت ترامپ اعلام کرده اند. طبق این قانون جدید دانشجویان بین المللی در صورت آنلاین بودن کلاس ها باید به کشور خود بازگردند.

در همین راستا دانشگاه هاروارد و انستیتوی فناوری ماساچوست(MIT) علیه اداره مهاجرت و اجرای گمرک (ICE)آمریکا شکایتی درباره قوانینی ثبت کرده اند که طبق آن اعطای ویزای دانشجویی نیازمند تدریس حضوری در دانشگاه است.

این بدان معنا است که دانشجویان بین المللی که در دانشگاه ها ثبت نام کرده اند و کلاس های آنان در ترم پاییز به طور آنلاین برگزار می شود، احتمالاً به کشورهای مبدا خود بازگردانده می شوند.

دانشگاه هاروارد و انستیتو فناوری ماساچوست این قانون را خودسرانه نامیده اند. علاوه بر آن حدود ۶۰ دانشگاه نیز از شکایت این دو موسسه آموزش عالی پشتیبانی کرده اند. اکنون به نظر می رسد شرکت های بزرگ فناوری نیز از آن پشتیبانی می کنند.

در اسناد مربوط استدلال حقوقی ارائه شده به دادگاه، ۱۳ شرکت فناوری و ۶ انجمن دلایلی برای مخالفت با این قانون را اعلام کرده اند. آنها معتقدند دانشجویان بین المللی به عنوان ساکنان در آمریکا و بعداً به عنوان نیروی کار به اقتصاد این کشور کمک می کنند.

علاوه بر گوگل، مایکروسافت و فیس بوک، شرکت های دیگری که نام آنها در اسناد ذکر شده عبارتند از ؛ ادوب سیستمز، گروه مشاوره بوستون، دراپ باکس، گیت هاب، لینکدین، پی پال، سیلز فورس، اسپاتیفای و توئیتر. همچنین نام اتاق بازرگانی آمریکا، هیات صنعت فناوری و اطلاعات آمریکا، بنیاد اینترنت، بنیاد مدیریت منابع انسانی آمریکا، تک نت و بنیادBSA نیز در اسناد ذکر شده است.

در اسناد ارائه شده به دادگاه به پژوهشی اشاره کرده که طبق آن فرایند تحصیل بیش از نصف دانشجویان بین المللی در آمریکا (بیش از ۵۷۵ هزار نفر) با اختلال روبرو می شود و احتمالاً آنان نمی توانند تحصیلات خود را تکمیل کنند.