ترامپ استخدام متخصصان فناوری اطلاعات خارجی را گران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تککرانچ، کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ بیانیهای را امضا کرده که بر اساس آن کارفرمایان برای درخواست روادید H-1B موظف به پرداخت هزینهای معادل ۱۰۰ هزار دلار خواهند بود. این رقم در مقایسه با کارمزد کنونی ثبتنام لاتاری این ویزا که تنها ۲۱۵ دلار است، افزایش چشمگیری دارد.
روادید H-1B به شرکتهای آمریکایی امکان میدهد نیروی کار متخصص خارجی را در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، ریاضی و پزشکی جذب کنند. طبق این برنامه، سالانه ۶۵ هزار روادید جدید به همراه ۲۰ هزار روادید اضافی برای فارغالتحصیلان خارجی دانشگاههای آمریکا صادر میشود. این ویزاها از طریق لاتاری اعطا شده و معمولاً سه سال اعتبار دارند؛ با این حال امکان تمدید یا تبدیل آن به گرینکارت نیز وجود دارد.
کاخ سفید هدف از این اقدام را مقابله با «سوءاستفاده گسترده» از برنامه H-1B عنوان کرده و مدعی است این روند باعث جایگزینی نیروهای خارجی با کارمندان آمریکایی و افزایش بیکاری شده است. بر اساس آمار ارائهشده، سهم کارگران حوزه فناوری اطلاعات از این ویزاها از ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۶۵ درصد در زمان حاضر رسیده و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان علوم رایانشی نیز به ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
با این حال، شرکتهای فناوری این تصمیم را به زیان خود دانسته و از آن بهشدت انتقاد کردهاند؛ چرا که این محدودیتها برنامهای را هدف قرار میدهد که در موفقیتهای بزرگ بسیاری از این شرکتها نقش کلیدی داشته است.
