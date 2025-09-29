جذب نیروی کار فناوری در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام قدرت چین در رقابت جئوپلتیکی با آمریکا به سود چین خواهد بود زیرا سیاست جدید روادید آمریکا باعث شده متقاضیان بالقوه به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند.

در حالیکه چین هیچ کمبودی از لحاظ مهندسان ماهر داخلی ندارد، این برنامه در حقیقت بخشی از تلاش دولت است تا این کشور را به مکانی که از سرمایه گذاری و نیروهای مستعد خارجی استقبال می کند، نشان دهد. در این میان تنش تجاری با آمریکا به دلیل تعرفه های مالیاتی احتمالاً بر چشم انداز اقتصادی چین تاثیر می گذارد.

چین مجموعه اقداماتی برای ارتقای سرمایه گذاری و سفر به این کشور انجام داده و امکان سرمایه گذاری خارجی در بخش های بیشتری را فراهم و از سوی دیگر طرح های معافیت از روادید برای شهروندان بیشتر کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی ارائه کرده است.

طرح جدید چین که روادید K نام دارد و در ماه آگوست اعلام شد، فارغ التحصیلان جوان و خارجی رشته های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را هدف گرفته و به آنها اجازه ورود، اقامت و کار بدون پیشنهاد شغلی در چین را می دهد. چنین طرحی برای کارگران خارجی که به دنبال جایگزینی برای فرصت های شغلی در آمریکا هستند، جذاب خواهد بود. به گفته کارشناسان مهاجرت مهم ترین جذابیت طرح روادید K نبود الزام کارفرمای پشتیبان درخواست کننده است که یکی از مهمترین موانع برای درخواست کنندگان روادید H-۱B آمریکا به شمار می رود.

از سوی دیگر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از شرکت ها می خواهد به ازای هر روادید H-۱B سالانه ۱۰۰ هزار دلار بپردازند. شرکت های فناوری به طور گسترده از این طرح برای استخدام نیروی انسانی ماهر خارجی استفاده می کنند.

در این میان علاوه بر چین، کره جنوبی، آلمان و نیوزلند قوانین ویزا برای جذب مهاجران ماهر را سهل تر کرده اند.