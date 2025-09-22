دولت آمریکا هوش مصنوعی متا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سعی دارد ابزارهای تجاری هوش مصنوعی را در عملیات‌های دولتی یکپارچه کند.

جاش گرونبام مسئول خرید اداره خدمات عمومی آمریکا(GSA) در مصاحبه‌ای گفت: Llama به فهرست ابزارهای چت مصنوعی تأیید شده برای آژانس‌های فدرال افزوده می‌شود.

بنابراین آژانس‌ها می‌توانند به طور رایگان Llama را آزمایش کنند و مطمئن باشند که استانداردهای حقوقی و امنیتی دولت را دارد. Llama یک مدل زبانی بزرگ است که می‌تواند داده از جمله متن، ویدئو، عکس و صوت را پردازش کند.

GSA در ماه‌های اخیر ابزارهای هوش مصنوعی رقیب متا از جمله آمازون وب سرویسز، مایکروسافت، گوگل، آنتروپیک و اوپن ای آی را تأیید کرده است. این شرکت‌ها توافق کرده اند محصولات حق اشتراکی خود را با تخفیف بالا در اختیار دولت قرار دهند و الزامات امنیتی مورد نظر را برآورده کنند.

آژانس‌های فدرال می‌توانند از این ابزارها برای تسریع بررسی قراردادها یا موارد دیگر استفاده کنند.