به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه، در نشست مشترک طلاب طرح امین و مدیران مدارس دخترانه شهرستان که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان و مسئولان طرح امین، تعلیم و تربیت نسل آینده را از مهمترین دغدغههای جامعه دانست و اظهار کرد: آینده هر کشور در گرو آموزش و پرورش آن است و نیروی انسانی که پایه پیشرفت جامعه محسوب میشود، در همین مدارس پرورش مییابد.
امام جمعه گناوه با اشاره به تهدیدات اجتماعی پیشروی دانشآموزان گفت: هرچند آسیبها بسیار است، اما باید بهجای ناامیدی به دنبال راهکارهای درست باشیم، نقش مدیران، دبیران و مربیان پرورشی در هدایت دانشآموزان کلیدی است.
وی با تأکید بر پرهیز از سیاسیکاری در آموزش و پرورش افزود: مدارس باید محیطی آرام و به دور از مسائل سیاسی باشند، مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تأکید کردهاند، چراکه سیاسیکردن آموزش و پرورش برای دانشآموزان سمّ مهلک است.
حجت الاسلام رکنی حسینی مهمترین ابزار جذب دانشآموزان را اخلاق، مهربانی و سعهصدر دانست و خاطرنشان کرد: دانشآموزان امروز از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و ذهن آنها پر از پرسشهای بیپاسخ است باید با رفتار صحیح و بردباری الگوی آنان باشیم، نه با تهدید و تندی.
امام جمعه گناوه همچنین همکاری تعامل آموزش و پرورش و حوزههای علمیه را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این تعامل که از سال ۱۳۷۹ آغاز شده، زمینهساز ارتقای تربیت دینی و فرهنگی دانشآموزان است، وظیفه ما تقویت باورهای دینی، آشنایی نسل جوان با قرآن، نماز و ارزشهای اسلامی است.
وی در ادامه به نقش «وراثت، محیط و تربیت» در شکلگیری شخصیت انسان اشاره کرد و افزود: اگر این سه عامل در کنار هم قرار گیرند، میتوانند هویت و شخصیت انسان را بسازند، محیط آموزشی سالم و تربیت صحیح، آینده فرزندان را تضمین میکند.
امام جمعه گناوه با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، از مسئولان آموزش و پرورش خواست با ایجاد انگیزه در میان معلمان و حمایت از مدیران موفق، زمینه رشد نسلی متعهد و تراز انقلاب اسلامی را فراهم کنند و یادآور شد: دانشآموزانی که با مسجد و پایگاه بسیج ارتباط دارند، آسیبپذیری کمتری دارند و باید پیوند مدارس با مراکز دینی و فرهنگی تقویت شود.
رکنیحسینی تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش بهعنوان ستون اصلی جامعه بهدرستی حمایت شود، میتوان نسلی مؤمن، متعهد و آیندهساز تربیت کرد و از بسیاری از آسیبهای اجتماعی مصون ماند.
