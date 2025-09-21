آغاز توزیع فیزیکی ۷۱ هزار سکه دولتی از فردا دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه پنجمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد، اظهار کرد: متقاضیان شرکت کننده در پیش فروش سکه با سررسید ۳۱ شهریور ماه سال جاری، بیش از ۷۱ هزار قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

سخنگوی مرکز مبادله ایران توضیح داد: باتوجه به اینکه این اشخاص در زمان پیش فروش در ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳، سکه را به قیمت مقطوع خریداری و مبلغ را واریز کرده اند، در زمان مراجعه به شعب انتخابی جهت دریافت سکه، فقط هزینه تحویل و در صورت نیاز هزینه انبارداری باید پرداخت کنند.

دریافت سکه با قیمت مقطوع

وی افزود: مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری شده است.

بالسینی گفت: خریداران از روز ۳۱ شهریورماه به مدت ۷ روز کاری فرصت دارند با مراجعه به شعب منتخب، سکه‌های خود را فقط با پرداخت ۳۰۰ هزار ریال هزینه تحویل به ازای هر سکه دریافت کنند. اشخاصی که طی این بازه زمانی اقدام نکنند، فرصت دارند تا ۲۱ روز کاری از زمان سر رسید با پرداخت هزینه تحویل و هزینه انبارداری سکه خود را دریافت کنند؛ هزینه انبارداری به ازای هر سکه و روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال است و شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم مراجعه متقاضیان ظرف مدت ۲۱ روزکاری از زمان سر رسید به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا، به معنای انفساخ معامله (خاتمه خود به خود) خواهد بود و پس از این تاریخ به هیچ عنوان سکه تحویل نخواهد شد؛ از این رو، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود در مهلت مقرر نسبت به دریافت سکه خود اقدام کنند.

تحویل ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه تاکنون و در سررسیدهای اردیبهشت، خرداد، تیرماه و مرداد ماه، ۳۲۶ هزار و ۳۷۰ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است، اظهار کرد: با تحویل سکه‌های پیش فروش سررسید شهریورماه این تعداد تحویل به ۳۹۷ هزار و ۳۷۹ خواهد رسید. تاریخ سررسیدهای آتی تحویل سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی، ۳۰ مهرماه، ۲۸ آبان‌ماه و ۳۰ آذرماه سال جاری خواهد بود.

تحویل ۱۳۳ هزار قطعه سکه در شهریور و مهر

این مقام مسئول مرکز مبادله ایران در پایان با اشاره به اینکه طی شهریور و مهر امسال از دو مسیر حراج و پیش فروش، انواع سکه بانک مرکزی به بازار وارد خواهد شد، بیان کرد: تعداد کل این سکه‌ها در شهریورماه و مهرماه به بیش از ۱۳۳ هزار قطعه خواهد رسید.