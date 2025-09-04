جزئیات پیش فروش سکه طلا دولتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن اعلام نتایج هشتاد و پنجمین حراج سکه، شیوه نامه و تاریخ برگزاری و قیمت قطعی پیش فروش چهارمین مرحله پیش فروش سکه در این مرکز را اعلام کرد.

براین اساس چهارمین مرحله پیش فروش ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و موعد تحویل در این مرحله از پیش فروش سکه سی‌ام آذر ماه سال ۱۴۰۴ است. همچنین سکه‌های تحویلی ضرب سال ۱۳۸۶ خواهد بود.

شیوه نامه نحوه برگزاری چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در مرکز مبادله ایران

با عنایت به ابلاغ «دستور العمل پیش فروش قطعی نوبت چهارم مسکوکات طلای بانک مرکزی» در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، متقاضیان پیش خرید سکه طلا در چهارمین مرحله از پیش فروش سکه طلا می‌توانند مطابق شیوه نامه پیش فروش، در سامانه معاملات سکه طلای این مرکز ثبت سفارش کنند.

دارایی موضوع پیش فروش

براساس این شیوه نامه انواع قطعات سکه طلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله تمام ‏سکه، نیم ‏سکه و ربع‏ سکه با تاریخ ضرب سال ۱۳۸۶ در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران پیش فروش می‌شود.

چهارمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ سال جاری برگزار می‌شود. موعد تحویل پیش فروش ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

زمان واریز وجه

علاقمندان به شرکت در مرحله چهارم پیش فروش انواع سکه طلای بانک مرکزی، مهلت دارند که از روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه الی دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش و کارمزد پیش خرید را واریز کنند؛ کارمزد پیش خرید معادل یک در هزار (۰,۱ درصد) ارزش سفارش است.

وجوه باقی‌مانده در کیف پول، یک هفته کاری پس از جلسه پیش فروش به شناسه بانکی (شبا) تعریف شده در حساب کاربری عودت داده می‌شود.

زمان ثبت سفارش

ثبت سفارش تمام سکه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ روز پیش ‏فروش است.

این دوره ثبت سفارش برای نیم ‏سکه از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز پیش ‏فروش خواهد بود.

علاقمندان به خرید ربع سکه می‌توانند از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز پیش‏فروش، ثبت سفارش خود را انجام دهند.

مشخصات پیش فروش

هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در این طرح پیش فروش شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند.

متقاضیان مجاز به خرید حداکثر، ۳ سکه تمام، ۵ نیم سکه و ۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان هستند.

همچنین متقاضیانی که در نوبت اول و دوم و سوم پیش‌فروش، موفق به خرید سکه‌های شده‌اند می‌توانند در این نوبت نیز شرکت کنند.



قیمت پیش فروش بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طی آگهی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای حجم پیش ‏فروش، روش این پیش فروش خواهد بود.

تحویل فیزیکی

شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش است؛ این شعب توسط متقاضی پیش‏‌خرید در زمان ثبت سفارش در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir انتخاب می‌شود.

متقاضی خرید سکه طلا می‌تواند از روز سررسید و حدکثر تا ۲۱ روز کاری از زمان سررسید، به شعبه منتخب خود مراجعه و سکه طلای خریداری‏شده را دریافت کند.

متقاضی موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، تا ۷ روز کاری از زمان سررسید به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم‌ سکه و ربع‌ سکه) مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

در صورتی که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۸ تا ۲۱ روز کاری از زمان سررسید) جهت دریافت سکه طلای خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به‌ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم‌سکه و ربع‌سکه) مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌صورت روزانه به‌عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

شایان ذکر است، متقاضیان از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ روز کاری پیش از سررسید انتخاب ‏شده در سامانه، می‌توانند از پیش خرید اعلام انصراف کنند.

در صورت ثبت درخواست انصراف از پیش‏ خرید در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبلغ ثبت ‏سفارش پس از کسر هزینه‏ کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری عودت داده می‌شود.

ارکان پیش فروش

بانک مرکزی عرضه کننده انواع سکه طلای طرح پیش فروش مذکور است و از طریق سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران این پیش فروش صورت می‌گیرد.بانک ملی ایران نیز به عنوان عامل تسویه فیزیکی در این طرح معرفی شده است.

گفتنی است، علاقمندان به شرکت در طرح پیش فروش سکه طلا باید از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت نام، احراز هویت و ثبت سفارش کنند. متقاضیانی که پیش از این در حراج‌های سکه مرکز مبادله ثبت نام و اقدام به خرید سکه از طریق حراج کرده‌اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

همچنین، اشخاصی که به منظور شرکت در نوبت اول و دوم و سوم طرح پیش فروش سکه طلا ثبت نام و احراز هویت کرده اند، نیاز به اقدام مجدد ندارند و فقط متقاضیان جدید لازم است ثبت نام و احراز هویت خود را انجام داده و در روزهای تعیین شده برای ثبت سفارش مراجعه کنند.

علاوه بر این نتایج پیش خرید پس از پایان جلسات در حساب کاربری متقاضی در سامانه قابل مشاهده است.

براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی (امامی) ضرب ۱۳۸۶ در چهارمین مرحله طرح پیش‌فروش سکه با موعد تحویل ۳۰ آذر سال جاری، ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۴۹۳ تومان اعلام شد همچنین قیمت هر قطعه نیم‌سکه ۴۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۵۴۳ تومان و ربع‌سکه ۲۵ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۸۶۲ تومان تعیین شد.

نتایج هشتاو پنجین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران هشتاد و پنجمین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ایران روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه برگزار شد. در این حراج میانگین قیمت تمام سکه بهار آزادی ۸۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، نیم سکه حدود ۴۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه حدود ۲۷ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان قیمت خورد.

برپایه این گزارش، در هشتاد و پنجمین حراج سکه طلا انواع سکه ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی به متقاضیان تخصیص داده شد.

طبق اعلام این مرکز، متقاضیان می‌توانند سکه‌های خود را از ۲۵ شهریور تا دوم مهرماه از شعب اعلامی بانک عامل دریافت کنند. دریافت سکه در این بازه‌زمانی تنها مستلزم پرداخت هزینه تحویل ۳۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.

متقاضیانی که در بازه زمانی پنجم مهرماه الی ۱۳ مهرماه برای دریافت مراجعه کنند، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه سکه خواهند بود. این هزینه شامل تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، می‌شود.

بر اساس ضوابط، عدم مراجعه به موقع برای دریافت سکه طی مهلت مقرر موجب فسخ معامله و عودت وجه پس از کسر کارمزدها خواهد شد. همچنین خریدار متخلف به مدت ۱۸۰ روز از شرکت در حراج‌های بعدی محروم می‌شود.لازم به ذکر است که روزهای کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی است.