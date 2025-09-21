رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای خدماترسانی بهتر به شهروندان و ارتقای سطح نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی، اتاق مانیتورینگ سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: به منظور رصد وضعیت ترافیکی، روانسازی تردد و کنترل لحظهای اتوبوسهای در حال خدمت، سیستم AVL (ردیاب خودرو) بر روی تمامی ناوگان اتوبوسرانی شهر کرمانشاه نصب شده است. این سیستم امکان پایش آنلاین حرکت اتوبوسها را برای بازرسان فراهم کرده و در مواقعی که با حجم بالای مسافر یا گرههای ترافیکی مواجه میشویم، تصمیمات لازم در لحظه اتخاذ خواهد شد تا وقفهای در روند خدماترسانی به مردم شریف کرمانشاه ایجاد نشود.
دوستی ادامه داد: این سیستم علاوه بر نصب بر روی گوشیهای بازرسان، از طریق اتاق مانیتورینگ مرکزی نیز تحت کنترل قرار دارد. برای تجهیز و راهاندازی این اتاق بالغ بر ۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه همچنین از نصب دوربینهای نظارتی در نقاط کلیدی شهر خبر داد و گفت: با هزینهای بیش از ۳ میلیارد ریال، دوربینهای پلاکخوان در پارکسوارهای ضلع شرقی و غربی میدان آزادی و همچنین ایستگاه تاکسی پایانه شهید کاویانی نصب شدهاند که وظیفه نظارت بر نحوه حمل و نقل مسافران توسط ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی را بر عهده دارند.
وی در پایان تصریح کرد: در اتاق مانیتورینگ، کارشناسان سازمان به صورت شبانهروزی دوربینهای ترافیکی و موقعیتیاب اتوبوسها را رصد کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم برای رفع آن در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
کرمانشاه- رییس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه از افتتاح اتاق مانیتورینگ این سازمان با هدف کنترل و رصد آنلاین ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی خبر داد.
