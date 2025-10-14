رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد که هزینه سرویس مدارس دانشآموزان استثنایی شهر کرمانشاه در مهرماه به صورت کامل رایگان شد.
دوستی با اشاره به اینکه ۸۵۰ دانشآموز استثنایی در ۲۴ مدرسه شامل پیشدبستانی، ابتدایی و متوسطه در حال تحصیل هستند، گفت: این اقدام با هدف کاهش دغدغههای خانوادهها و ارائه خدمات بهتر به این گروه از دانشآموزان انجام شده است.
وی افزود: برای جابجایی این دانشآموزان ۲۰۰ دستگاه خودرو اختصاص یافته و هزینه آن به مبلغ یک میلیارد تومان توسط سازمان حمل و نقل مسافر به حساب اداره کل آموزش و پرورش استان واریز شده است.
رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در صورت دریافت حمایتهای دولتی، امکان رایگان کردن سرویس مدارس این قشر در ماههای دیگر سال نیز فراهم خواهد شد.
نظر شما