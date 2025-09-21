  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

جشن جوانه‌ها در گیلان؛ استقبال از ۳۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه هفتم

لنگرود- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به برگزاری جشن جوانه ها در استان گفت: حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه هفتم با شور و نشاط وارد دوره متوسطه اول شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح یکشنبه در مراسم جشن جوانه‌ها که همزمان با سراسر کشور در لنگرود برگزار شد، گفت: امسال حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه هفتم در استان گیلان وارد دوره متوسطه اول می‌شوند که از این تعداد حدود ۱۴۵۰ دانش‌آموز در شهرستان لنگرود حضور دارند.

وی افزود: جشن جوانه‌ها فرصتی ارزشمند برای استقبال از دانش‌آموزان پایه هفتم است و هدف ما فراهم آوردن محیطی شاد و انگیزشی برای ورود آنها به مقطع جدید تحصیلی است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تأکید کرد: با حمایت و همراهی همه عوامل، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم کنیم که دانش‌آموزان با انگیزه و امید به آینده به مسیر آموزش ادامه دهند.

