به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، جشن «جوانهها» ویژه دانشآموزان پایه هفتم در مدارس استان اصفهان برگزار شد.
این جشن صبح یکشنبه به صورت نمادین در دبیرستان نرجس توحید اصفهان برگزار شد و نظریان مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان، عجبی معاون آموزش متوسطه، ناظمزاده مشاور اجرایی مدیرکل و سلطانی رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان در کنار دانشآموزان حضور یافتند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: جشن جوانهها فرصتی است تا دانشآموزان پایه هفتم با روحیهای شاداب وارد مقطع جدید شوند و از همان ابتدا احساس کنند در یک خانواده بزرگ علمی و فرهنگی قرار دارند. وی افزود: «این جشن نماد آغاز یک مسیر تازه است؛ مسیری که قرار است نوجوانان امروز را به آیندهسازان فردا تبدیل کند.»
این آئین با اجرای سرودهای دانشآموزی، برنامههای فرهنگی و قرائت میثاقنامه دانشآموزی همراه بود تا فضایی پرنشاط برای آغاز سال تحصیلی جدید رقم بخورد. خانوادهها نیز با حضور در حاشیه این مراسم، فرزندان خود را در نخستین گام ورود به متوسطه اول همراهی کردند.
به گفته مسئولان آموزشوپرورش، جشن جوانهها تنها یک مراسم نمادین نیست بلکه بخشی از برنامههای تربیتی برای تقویت هویت فردی و اجتماعی نوجوانان است. کارشناسان آموزشی معتقدند این آئین به دانشآموزان کمک میکند تا از مرحله کودکی به نوجوانی، با انگیزه و اعتمادبهنفس بیشتری عبور کنند.
بر اساس آمار ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان، امسال بیش از یک میلیون دانشآموز در ۵۶۰۰ مدرسه استان سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند و پایه هفتمیها سهمی چشمگیر در این جمعیت دارند.
با نواخته شدن زنگ «جوانهها»، امید میرود سال تحصیلی تازه با نشاط، انگیزه و تلاش مضاعف دانشآموزان همراه شود و مدارس اصفهان همچون گذشته کانون پرورش استعدادها و ارزشهای فرهنگی و علمی باشند.
نظر شما