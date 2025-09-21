برگزاری ۶۵ برنامه هفته دفاع مقدس در شهرستان گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ تیمور عباسی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه دفاع مقدس فقط یک تاریخ در تقویم نیست، اظهار کرد: بلکه نشان دهنده عظمت و پایداری رزمندگان ایرانی در مقابل استکبران جهانی بود.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس دانشگاهی بود که فارغ التحصیلان آن درس عشق، ایمان و از خود گذشتگی آموختند و با خون خود آسایش ما را تأمین کردند.

معاون اجرایی ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی در کشور بیان کرد: این دو رویداد تلفیق علم و جهاد است که نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند.

وی شعار هفته دفاع مقدس را فاتحان قله ایم دانست و اظهار داشت: جهت گرامیداشت این هفته ۶۵ عنوان برنامه در محورهای مختلف در شهرستان گچساران برگزار خواهد شد.

سرهنگ عباسی از جمله مهمترین این برنامه‌ها را، برگزاری رژه خودرویی، توزیع بسته‌های نوشت افزاری، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، دیدار فرمانده ناحیه سپاه با امام جمعه شهرستان، نواختن زنگ ایثار و مقاومت، برگزاری سرود پاتوقی، تجلیل و دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس، اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان و کمک به زنان سرپرست و بد سرپرست برشمرد.