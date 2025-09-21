به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، از روز جمعه ۲۸ شهریورماه آغاز شده و تا دوم مهرماه ادامه خواهد داشت.
در این رویداد، انتشارات مهرک با ارائه مجموعه هفتجلدی «چنین کنند حکایت» در قالب بستههای نقالی شاهنامهای، حضور دارد.
این مجموعه شامل هفت بسته نقالی است که هر یک شامل یک جلد کتاب و یک پرده نقالی بوده و با هدف احیای سنت پردهخوانی داستانهای شاهنامه در قالبی خلاقانه برای مخاطبان امروز طراحی شده است. عناوین بستهها عبارتاند از «هفت خان رستم»، «هفت خان اسفندیار»، «بیژن و منیژه»، «بهرام چوبینه و گردیه»، «سفر رستم به سمنگان»، «لهراسب و گشتاسب» و «خونخواهی سیاوش».
جشنواره ملی حکمت فردوسی به میزبانی موزه رضا عباسی و با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود و تمرکز آن بر پاسداشت جایگاه فردوسی و معرفی ظرفیتهای هنری و پژوهشی مرتبط با شاهنامه است.
در این دوره، بیش از ۷۵۰۰ اثر هنری و پژوهشی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از داوری، ۲۱ اثر شاخص در سه بخش «بنیاد فردوسی»، «حوزه هنری» و «آثار منتخب هنرمندان» به نمایش درآمدهاند. آثار ارائهشده شامل هنرهای تجسمی، صنایع دستی، پوشاک سنتی، آثار حجمی و اقتباسهای نمایشی از شاهنامه هستند.
انتشارات مهرک با هدف گسترش ارتباط نسل جدید با ادبیات کهن فارسی و بهرهگیری از ظرفیتهای داستانی شاهنامه در قالبهای بصری و تعاملی، در این جشنواره ملی مشارکت دارد.
