افزایش ۷ درصدی عرضه گوشت قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز آمار ایران، مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور نشان میدهد مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد سال جاری نسبت به ماه قبل (تیر) حدود هفت درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد امسال جمعاً ۴۲ هزار و ۳۳۵ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد امسال با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش ۲۸ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور است.
بررسیها حاکی از آن است که مقدار تولید گوشت در ماه گفته شده نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۳ برای گوسفند و بره ۲۹ درصد، برای بز و بزغاله چهار درصد، برای گاو و گوساله ۳۲ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ۵۹ درصد و برای شتر و بچه شتر سه درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در مرداد سال جاری نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود هفت درصد افزایش داشته است.
نظر شما