پیراسته: ذبح دام در کشتارگاه صنعتی کاشان ۷ درصد رشد داشته است

محمدعلی پیراسته در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح فعالیت های کشتارگاه صنعتی کاشان اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته باتوجه به افزایش قیمت دام، سرانه مصرف مواد گوشتی خانوارها کاهش داشته و آمار ذبح دام در کشتارگاه صنعتی شهرداری هم طی این سال ها بیش از ۴۰ درصد کمتر شده است.

وی ابراز کرد: البته خوشبختانه در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال های گذشته با ذبح بیش از ۴۶ هزار دام سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتی، شاهد رشد حدودا هفت درصدی در میزان این آمار بوده ایم.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کاشان تصریح کرد: در دوسال گذشته حدود هفت میلیارد تومان برای بهسازی تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی هزینه شده تا مشکلات زیست محیطی این مجموعه را برطرف کند.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری تاییدیه اداره محیط زیست کاشان کسب شد تا اینکه می توان از پساب این مجتمع برای آبیاری حدود ۳۰ هزار مترمربع از فضای کشتارگاه برای اجرای طرح زراعت چوب استفاده کرد.

پیراسته خاطرنشان کرد: در طی مدت اخیر، شهرداری سالیانه حدود ۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی و نگهداشت کشتارگاه هزینه کرده که شامل اقداماتی مثل ارتقای تاسیسات، تغییر سیستم های فاضلاب، حفر چاه های ایمنی، پیگیری پروانه بهداشتی و غیره می شود تا جایی که در سال ۱۴۰۱ این مجموعه به عنوان کشتارگاه نمونه استان معرفی شد.

وی افزود: احداث، مدیریت،گسترش و ظرفیت سازی بازارهای روز در سطح شهر از رسالت های مهم سازمان است تا علاوه بر رفع نیازهای ساکنین، مکانی برای ساماندهی دست فروشان بومی هم فراهم شود؛ از این رو احداث بازار روز در ناحیه راوند تا پایان سال به بهره برداری می رسد. همچنین در خیابان بخارایی بازارچه محصولات کشاورزی در حال احداث و تکمیل تا یک ماه آینده بوده، تا نابه سامانی های ترافیکی فروش این محصولات در این خیابان را برطرف سازد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کاشان اظهار کرد: علاوه بر فعالیت بازارچه شب در محدوده بازار بزرگ مهستان، پیشنهاد راه اندازی چند بازار شب دیگر از جمله در بخشی از بازار روز شهروند ارائه شده تا علاوه بر ساماندهی دست فروشان فضایی ارزان قیمت برای ارائه محصولات آنان فراهم شود.