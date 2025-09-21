به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی امروز در نشست خبری یوم الله ۱۳ آبان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه آمریکایی اسرائیلی علیه ملت ایران گفت: موضوع حماسه ۱۳ آبان، بازخوانی انقلاب اسلامی به تمام معنای خودش است. تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان سال ۴۳ از کشور به خاطر اعتراض به تسلط آمریکایی‌ها، شهادت و به خاک و خون کشاندن دانش آموزان عزیزمان در ۱۳ آبان سال ۵۷، اعتراض دانشجویان به جنایات آمریکا در ایران، پناه دادن به شاه و اعتراض به کودتاها و طراحی کودتاهای آمریکایی در ایران در سال ۵۸ که نهایتاً منجر به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و به تعبیر امام انقلاب دوم می‌شود، مجموعه اتفاقاتی است که مناسبت ۱۳ آبان را رقم می‌زند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۱۳ آبان افزود: اما امروز ملت عزیز ما به درستی و با تمام وجود، حقیقت حرکت زیبای ۱۳ آبان ۵۸ و مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را با تمام وجود درک می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: شیوه آمریکایی‌ها و روشی که در تمام دنیا به کار می‌برند این است که اگر بتوانند با آسان‌ترین روش‌ها و اگر نتوانند با سخت‌ترین روش‌ها با ملت‌ها مواجه می‌شوند، برده داری، استعمار، تجاوزاتی که در طول تاریخ پیشرفت و تمدن غرب علیه ملت‌های دیگر رقم خورده‌اند، روش عادی و معمول غربی‌ها و نظام سلطه است.

وی ادامه داد: اگر این روش‌ها جواب ندهد به روش‌های دیگر روی می‌آورند، به تسخیر درآوردن اراده ملت‌ها یا دست نشاندگی در حاکمیت‌ها روشی بوده که غربی‌ها به ویژه نظام سلطه علیه ملت‌های دیگر به کار می‌برند در مواجهه با انقلاب اسلامی نیز همین روش را داشتند. انقلاب اسلامی با بیرون راندن متجاوزان در کنار مواضع و اهداف بلندی که برای بیداری ملت‌ها و حمایت از مظلومان در قانون اساسی، متجلی شد.

وی افزود: آمریکا دشمن انقلاب اسلامی است و دست از دشمنی خودش برنمی‌دارد این آمریکا همان آمریکایی است که بمب‌های شیمیایی را در اختیار صدام قرار داد و در کنار صدام متجاوز در جنگ و بعد از جنگ ایستاد.

رستمی افزود: تاریخ انقلاب اسلامی از نهضت اسلامی از سال ۴۲ سال ۴۱ یا فروردین سال ۴۱ تا امروز مشحون از جنایت‌های مختلف آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملت‌ها انجام داده است.

وی ادامه داد: نکته مهمی که در مواجهه با این موجود سلطه‌گر و خبیث علیه ملت‌ها وجود دارد این است که آمریکا در دل روایت‌ها دست می‌برد، یعنی اینها ضمن اینکه جنایت می‌کنند، خود را پاک و خیرخواه نشان می‌دهند و دشمنی شأن را به عنوان متجاوز، ناقض حقوق و در حقیقت شیطان جلوه می‌دهند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: تلاش برای جعل حقیقت انقلاب و روایت وارونه از انقلاب اسلامی در دنیا در دستور کار آنها بوده است.

وی ادامه داد: در سه سال اخیر پرده از روی نفاق اینها برداشته شده و حقیقت نظام کفر بعد از طوفان الاقصی برای ملت‌ها روشن شده است. موضوع بیداری ملت‌ها نه فقط در جهان اسلام، در خیابان‌های اروپا و آمریکا در دل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا نمایان شده و ندای حمایت از فلسطین امروز یک ندای آشنا و شنیدنی است.

وی ادامه داد: جبهه مقاومت و جبهه ایستادگی در مقابل ظلم امروزه گستره و پهنایی به وسعت جهان پیدا کرده است از دل غزه تا تهران به عنوان ام القرای بیداری جهان اسلام تا خیابان‌های آمریکا و اروپا در دل دانشگاه‌های ایالات متحده ندای حمایت از مظلوم شنیده شده است.

رستمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: در ادامه این دشمنی ما شاهد جنگ ۱۲ روزه هستیم در حقیقت ۱۳ آبان امسال با سال‌های دیگر متفاوت است چرا که ملت ایران چند ماه پیش به عینه در مقابل چشم خودشان تمام ادعاهای خیرخواهی آمریکا برای ملت ایران و دشمنی با نظام را با ادعای حمایت از ملت ایران مشاهده کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: در حالی که با آمریکایی‌ها مشغول مذاکره بودیم، پنج دور مذاکره با این‌ها انجام شده بود در بین مذاکرات جنگ را آغاز کردند، و عزیزترین گوهرهای ملت ایران را به شهادت رساندند، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، دانشجویان شهید، مدافعان شهید، خانواده‌های گرانقدر و عزیز از اقشار مختلف از نوزادان و کودکان دختر و پسر و مجموعه‌ای از گوهرهای ملت را به شهادت رساندند که همه با سلاح‌های آمریکایی با عاملیت آمریکا و اسرائیل انجام شد. این حقیقت آمریکا و اسرائیل است.

وی ادامه داد: در جنگی که آغاز کردند هدف‌شان تضعیف نظام مردمی ملت ایران و از بین بردن توان مقاومت و از بین بردن توان موشکی و نظامی و هسته‌ای ملت ایران بود که ناکام‌ماندند، بنابراین دست از پا درازتر از تجاوزشان بازگشتند و التماس مذاکره، آتش بس و پایان جنگ را داشتند.

وی ادامه داد: در این فضا وقتی در جنگ موفق نشدند، به دنبال روایت پیروزی هستند، ۱۳ آبان امسال ۱۳ آبانی پرشکوه‌تر و عینی‌تر و ملموس‌تر برای تمام نسل‌های ملت ایران است اگر ۱۳ آبان‌های سال‌های قبل را نسل‌های انقلابی و نسل‌های اول انقلاب به خوبی درک می‌کردند، در ۱۳ آبان امسال دانش آموزان ما دانشجویان ما جامعه ما حقیقت آمریکا را در جنگ ۱۲ روزه دیدند.

رستمی ادامه داد: البته دراین موقعیت کنشگران و دست‌اندرکار فضای تبیین و تبلیغ و جهاد، مجموعه اساتید دانشگاه، مدیران مجموعه‌های فرهنگی علمی آموزشی تبلیغی و تبیینی و تمام دست‌اندرکاران این عرصه مسئولیت بزرگی برعهده دارند، امسال باید به هر حال از این ظرفیت مهمی که مجاهدت شهدا و ایثارگران در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم.

وی افزود: ما در ۱۳ آبان ۵۷ شهدای دانش‌آموز را داشتیم در جنایت اخیر آمریکا و اسرائیل نیز شهدای دانش آموز را داشتیم، در سال ۳۲ در ۱۶ آذر سه دانشجوی شهید داشتیم که توسط گارد شاهنشاهی در دفاع از معاون رئیس جمهور آمریکا به شهادت رسیدند و در دانشگاه تهران امسال ده‌ها شهید جنایت آمریکا و اسرائیل دانشجو داریم، که این ظرفیت باید ۱۳ آبان امسال را نسبت به سال‌های قبل متفاوت کند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در امور دانشجویان یادآور شد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مختلف، ایده‌ها و تجارب ارزشمندی دارند که می‌تواند به برگزاری ۱۳ آبان به یادماندنی کمک کند.

حجت الاسلام رستمی گفت: با مقاومت عظیم ملت، رهبری و مجاهدان انتظار می‌رود که ۱۳ آبان امسال، متفاوت و ماندگار باشد و پیام بیداری و ایستادگی ملت ایران را به نسل‌های امروز و فردا منتقل کند.