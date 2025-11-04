روایت انقلاب اسلامی از زبان دبیرکل فدائیان اسلام در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، در سیزدهم آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اجتماع عظیمی با حضور اقشار مختلف مردم در یاسوج برگزار شد.

در این مراسم دبیر کل فداییان اسلام، سخنرانی مفصلی را در خصوص تاریخ انقلاب اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال استکبار جهانی ایراد کرد.

تنها اسلام است که می‌تواند به پیروزی نهایی دست یابد

محمدمهدی عبد خدایی در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیشینه مبارزاتی گفت: همه اعضای فداییان اسلام تیرباران شدند، من تنها بازمانده این تشکیلات هستم تا تاریخ را روایت کنم و به همگان ثابت کنم که در این مملکت، تنها اسلام است که می‌تواند به پیروزی نهایی دست یابد.

وی در تحلیل شرایط جهانی در آستانه انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی شکل گرفت که دنیا در سیطره ظلم و استکبار بود و کمونیست بر نیمی از جهان سلطه داشت، اما انقلاب ما، تنها انقلابی بود که تمامی اقشار مردم، از دانشجویان و دانش‌آموزان تا کارگران و کشاورزان و بقیه اقشار در آن مشارکت فعال داشتند.

عبد خدایی در مقایسه انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های بزرگ تاریخ، بیان کرد: کشتار و خونریزی که در انقلاب کبیر فرانسه رخ داد، در انقلاب اسلامی ایران اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: وقتی امام خمینی (ره) دریافت که شاه از کشور رفته است، در بهشت زهرا (س) سخنرانی تاریخی کردند و فرمودند: من دولت تشکیل می‌دهم و ۲۲ بهمن، حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی سقوط کرد.

انقلاب اسلامی صحنه عاشورای حسینی است

دبیرکل فداییان اسلام در ادامه با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، تأکید کرد: امروز ملت ایران، صحنه عاشورای حسینی را در قالب دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بازآفرینی می‌کند که جمعیت ایران که در ابتدای انقلاب ۳۲ میلیون نفر بود، امروز با رشد چشمگیر به ۹۰ میلیون نفر رسیده است.

این چهره مبارز قدیمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فلسطین و اسرائیل پرداخت و اظهار کرد: اسرائیل فرزند نامشروع جهان غرب است که با اهداف استعماری ایجاد شد تا کشورهای عربی و اسلامی را به ستوه آورد.

رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه التماس کننده برای آتش بس شد

وی تاکید کرد: این رژیم در جنگ هشت روزه با اعراب، بلندی‌های جولان را به تصرف خود درآورد و هر کاری خواست انجام داد اما در جنگ ۲۲ روزه غزه، التماس کننده آتش‌بس شد، چرا که امروز ملت ما تحت رهبری عالم بزرگی قرار دارد که می‌خواهد دنیای اسلام در برابر کفر جهانی مقاومت کرده و متحد شود.

عبدخدایی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکره با آمریکا، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تجربه‌ای که از مذاکرات گذشته دارند، به درستی فرمودند: مذاکره با آمریکا چه فایده‌ای دارد وقتی که آنها در حین مذاکره به ما حمله می‌کنند؟ با یک لات قمارباز چه مذاکره‌ای می‌توانیم داشته باشیم؟ ما به پشتوانه ملت ایران، از آرمان‌های خود دفاع می‌کنیم و مطمئنیم که می‌توانیم اسلام ناب محمدی را در سراسر جهان گسترش دهیم.

وی در خاتمه افزود: ما در طول ۴۵ سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم و امروز قادریم گنبد آهنین اسرائیل را نابود کنیم. به یاری خدا و تحت رهبری فرزند فاطمه زهرا (س)، شاهد ذلت آمریکا و گسترش اسلام در سراسر جهان خواهیم بود.

در پایان این مراسم قطعنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قرائت شد.