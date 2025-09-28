به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد جواد ابراهیمی صبح یکشنبه در نشست شورای توسعه قرآنی شهرستان لاهیجان، ظرفیتهای این منطقه را برای گسترش فرهنگ قرآن بسیار مناسب ارزیابی کرد و اظهار کرد: قرآن کریم معجزه جاری پیامبر اسلام (ص) است که همچنان در میان امت اسلامی به صورت زنده تجربه میشود و شورای قرآنی لاهیجان با تکیه بر این معجزه الهی و همکاری قرآنیان دغدغهمند میتواند تحولی چشمگیر در این حوزه رقم بزند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت قرآن به عنوان معجزه همیشگی پیامبر اسلام، گفت: شورای توسعه قرآنی باید به عنوان یک ظرفیت مهم فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد و با همکاری همه نهادها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی، اقدامات قرآنی در شهرستان به شکل اثرگذار پیش رود.
ابراهیمی بر ضرورت تعامل سازنده و همافزایی میان دستگاههای عضو شورا تأکید کرد و افزود: مصوبات شورا لازمالاجرا بوده و باید تحت مدیریت امام جمعه محترم و فرماندار شهرستان که دارای اختیارات اجرایی بالایی است، به طور کامل پیگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بانکها، شرکتها و نهادهای مختلف شهرستان، تصریح کرد: تخصیص حداقل یک درصد از بودجه این نهادها به امور قرآنی میتواند نقش مؤثری در توسعه برنامههای فرهنگی داشته باشد.
مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کشور همچنین بر ضرورت واگذاری امور اجرایی بیشتر به نهادهای مردمی و مؤسسات قرآنی شهرستان تأکید و یادآور شد: تشکلهای مردمی نقش محوری در گسترش فعالیتهای قرآنی دارند و باید زمینه حضور و مشارکت فعال آنها در شورا فراهم شود.
این نشست با حضور مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان لاهیجان برگزار و راهکارهای توسعه فرهنگ قرآنی در این منطقه بررسی شد.
