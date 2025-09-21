باید بپذیریم با مشکل کمبود دارو مواجه ایم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبداللهی اصل، روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، به چالش تأمین داروهای بیماران خاص در شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و افزود: نمی‌توان انتظار داشت داروهای بیماران خاص به طور کامل در داخل کشور تأمین شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های وارد کننده دارو در ایران به دلیل مشکلات موجود عملاً قادر به انتقال ارز نیستند و سیستم بانکی کشور همچنان تحت تحریم قرار دارد و انتقال پول در شرایط فعلی دشوار است.

عبداللهی اصل ادامه داد: شرکت‌های داروسازی به دلیل مشکل نقدینگی، حتی قادر به خرید ارز تخصیص داده شده خود نیستند.

وی درباره تأثیر تحریم‌ها گفت: در حال حاضر اگرچه طبق معاهدات، دارو تحریم نیست اما تجارت دارو تحریم است و این موضوع در مسیر تأمین دارو مشکل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی روی کاغذ تنها یک ماه در تخصیص ارز عقب است، در واقعیت حدود پنج ماه در این زمینه تأخیر دارد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار داشت: با ادامه یافتن وضعیت فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی برای داروهای ضروری مانند آنتی‌بیوتیک نیز با کمبود مواجه خواهیم بود.

وی افزود: جدا از این موارد سرانه مصرف دارو نیز در ایران تنها حدود ۵۰ دلار است که در مقایسه با کشورهای منطقه هم رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

عبداللهی اصل گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار بیش از این داشت و باید بپذیریم با مشکل کمبود دارو مواجه هستیم.

وی افزود: با این روند به آینده دارو خوش‌بین نیستم و معتقدم وضعیت کنونی، بهتر از آینده‌ای است که در حوزه دارو پیش رو خواهیم داشت.