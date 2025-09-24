  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

درخواست صنعت داروسازی از مسئولین برای تأمین نقدینگی

درخواست صنعت داروسازی از مسئولین برای تأمین نقدینگی

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مهم‌ترین چالش صنعت داروسازی کشور را نقدینگی دانست.‌

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبده زاده، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاه امسال را با شعار تاب آوری و نوآوری آغاز می‌کنیم و امیدواریم در مسیر توسعه و صادرات داروهای تولید داخل حرکت کنیم.

وی افزود: امسال میزبان بیش از ۷۰۰ شرکت دارویی از ۲۸ کشور هستیم و پیش بینی می‌کنیم بیش از ۴۰ هزار بازدید کننده داشته باشیم.

عبده زاده گفت: برای پایداری در تأمین دارو که بحث اصلی نمایشگاه است، نشست تخصصی داریم که به دنبال تسهیل دسترسی مردم به دارو و توسعه صادرات است.

وی ادامه داد: صنعت داروسازی کشور تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا دارو به آسانی به دست مردم برسد و البته صنعت از مسئولان تقاضا دارد شرایط نقدینگی داروسازی را فراهم کنند.

کد خبر 6599942
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها