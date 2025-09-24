درخواست صنعت داروسازی از مسئولین برای تأمین نقدینگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبده زاده، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاه امسال را با شعار تاب آوری و نوآوری آغاز می‌کنیم و امیدواریم در مسیر توسعه و صادرات داروهای تولید داخل حرکت کنیم.

وی افزود: امسال میزبان بیش از ۷۰۰ شرکت دارویی از ۲۸ کشور هستیم و پیش بینی می‌کنیم بیش از ۴۰ هزار بازدید کننده داشته باشیم.

عبده زاده گفت: برای پایداری در تأمین دارو که بحث اصلی نمایشگاه است، نشست تخصصی داریم که به دنبال تسهیل دسترسی مردم به دارو و توسعه صادرات است.

وی ادامه داد: صنعت داروسازی کشور تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا دارو به آسانی به دست مردم برسد و البته صنعت از مسئولان تقاضا دارد شرایط نقدینگی داروسازی را فراهم کنند.