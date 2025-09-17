فعالان زنجیره تامین دارو در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) از دوم تا چهارم مهر ۱۴۰۴ در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.
این رویداد که با شعار «پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تأمین دارو» طراحی شده است، به عنوان بزرگترین گردهمایی تخصصی صنعت داروسازی ایران، امسال نیز میزبان صدها شرکت داخلی و خارجی خواهد بود.
توسعه صادرات دارو و تقویت روابط بینالمللی، ارتقای تابآوری زنجیره تأیم دارو در بحرانها، معرفی فناوریهای پایدار برای کاهش هدررفت منابع و انرژی از جمله محورها و اهداف کلان در نمایشگاه دهم ایران فارما است.
این رویداد که با همکاری و همراهی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و وزارت بهداشت برگزار میشود، طی سه روز برگزاریداروسازان، پژوهشگران، سرمایهگذاران، دانشجویان و فعالان حوزه سلامت خواهد بود.
گامهای بلند بینالمللی
نمایشگاه امسال، علاوه بر پوشش تمامی حلقههای زنجیره تأمین تولید و توزیع دارو در کشور با حضور تعداد قابل توجهی از شرکتهای خارجی، نقش بینظیری در شکلدهی رویدادهای بینالمللی حوزه سلامت ایفا میکند.
این نمایشگاه که امسال با حضور ۷۳۶ شرکت داخلی و خارجی از ۲۸ کشور جهان و همچنین نمایندگان هیئتهای تجاری این کشورها در تهران برگزار میشود، به یکی از بزرگترین رویدادهای دارویی منطقه تبدیل شده است.
شرکتهای حاضر در این دوره از کشورهای آرژانتین، اتریش، بلژیک، کانادا، چین، جمهوری چک، انگلستان، فرانسه، فنلاند، آلمان، یونان، هنگکنگ، مجارستان، هند، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، ژاپن، هلند، پرو، لهستان، پرتغال، کره جنوبی، اسپانیا، سوئیس، سوئد، تایوان، ترکیه و امارات متحده عربی هستند.
این کشورها به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان ایرانی خود اقدام به معرفی محصولات و خدمات در ایرانفارما خواهند کرد.
نمایشگاه بینالمللی ایران فارما شامل بخشهای اصلی و رویدادهای جانبی زیادی است.
نمایش آخرین دستاوردهای شرکتهای تولیدکننده دارو، مواد اولیه، مکملهای غذایی و تجهیزات داروسازی به علاوه نقشآفرینی بازیگران سایر حلقههای زنجیره تأمین در بخش اصلی و نمایشگاهی ین رویداد صورت میگیرد. همچنین حضور شرکتهای پیشرو با محوریت ارائه سیستمهای انتقال مواد دارویی و تجهیزات صنعتی تشکیلدهنده بخشی از غرفههای نمایشگاهی است.
به علاوه معرفی راهکارهای دیجیتال در مدیریت زنجیره تأمین و تولید دارو، نمایش تجهیزات پیشرفته بستهبندی و ماشینآلات داروسازی مطابق با استانداردهای جهانی از رویکردهای همه ایران فارما در این بخش بوده است.
البته در دهمین دوره ایرانفارما علاوه بر بخش اصلی نمایشگاهی، پنج فضای کلیدی برای فعالیتهای مختلف در نظر گرفته شده است.
۱- ایرانفارما استیج؛ فضایی برای نقد و بررسی حکمرانی خوب در صنعت دارو
ایرانفارما استیج فرصتی را فراهم میآورد تا با حضور فعالان دولتی و خصوصی، مباحث کلیدی در سیاستگذاری، اقتصاد و مدیریت دارو مورد بررسی قرار گیرد.
۲- ایرانفارما کانکت؛ پنجرهای به سوی تجارت بینالملل
ایرانفارما کانکت بستری برای شبکهسازی میان مدیران شرکتهای داخلی و خارجی فعال در زنجیره تأمین دارویی است. از طریق نشستها و جلسات B۲B و G۲B، شرکتکنندگان میتوانند با پتانسیلهای همکاری آشنا شده و فرصتهای تجاری جدیدی ایجاد کنند.
۳- ایرانفارما بریج؛ پلی میان سرمایهگذاران و نوآوران
ایرانفارما بریج فضایی تخصصی برای معرفی ایدههای نوآورانه به سرمایهگذاران است. این پلتفرم به استارتاپها و شرکتهای فناور در حوزه داروسازی کمک میکند تا پروژههای خود را به سرمایهگذاران معرفی کرده و از فرصتهای شبکهسازی و رشد بهرهمند شوند.
۴- پردیس ایرانفارما؛ مرکز همافزایی دانشجویان و نخبگان علمی
پردیس ایرانفارما (ایرانفارما کمپس) فضایی برای ارتقای دانش و مهارت دانشجویان و آمادهسازی آنان برای ورود به صنعت داروسازی است. این فضا محیطی پویا برای شبکهسازی، ارتباط صنعت و دانشگاه، و توسعه حرفهای دانشجویان فراهم میکند.
۵- ایرانفارما کَست؛ ستاد رسانهای نمایشگاه ایرانفارما
ایرانفارما کَست فضایی برای تبادلات رسانهای و تولید محتوای تخصصی در حوزه سلامت است. این فضا بستری برای مصاحبههای اختصاصی و تعامل میان شرکتهای حاضر در نمایشگاه، متخصصان حوزه سلامت، رسانهها و مردم ایجاد کرده و به انتشار آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی کمک میکند.
