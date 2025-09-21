تنها دغدغه صنعت داروسازی باید تولید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبده زاده روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری دهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته، از دوم تا چهارم مهر ۱۴۰۴ در محل مصلای امام (ره) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال شرکت‌های داروسازی و صنایع وابسته برای حضور در نمایشگاه ایران فارما، افزود: نمایشگاه امسال با حضور ۷۳۶ شرکت داخلی و خارجی از ۲۸ کشور جهان و همچنین نمایندگان هیئت‌های تجاری این کشورها برگزار می‌شود.

عبده زاده در ادامه گفت: برای اطمینان از تأمین پایدار دارو در کشور، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: طبق برنامه‌ای که هر سال در نمایشگاه ایران فارما داریم، امسال نیز نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی پیش بینی شده است.

عبده زاده گفت: حضور سفرا و رایزن‌های خارجی را در نمایشگاه امسال خواهیم داشت. ضمن اینکه ۱۱ نشست تخصصی و هم اندیشی با مدیران دارویی را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: چشم انداز و توسعه صنعت داروسازی کشور در شرایط موجود، یکی از نشست‌های مهم نمایشگاه ایران فارما خواهد بود.

عبده زاده ادامه داد: نقد و بررسی آئین‌نامه قیمت گذاری دارو، یکی دیگر از نشست‌های نمایشگاه خواهد بود.

وی افزود: شعار امسال نمایشگاه ایران فارما، پایداری، نوآوری و تاب آوری نامگذاری شده است.

عبده زاده گفت: یکی از تعهدات دولت نسبت به صنعت داروسازی، تأمین نقدینگی است که از طریق بیمه‌ها حاصل می‌شود.

وی افزود: باید کاری کنیم که تنها دغدغه صنعت داروسازی کشور، تولید دارو باشد.

عبده زاده گفت: صنعت داروسازی کشور همواره ثابت کرده که ضامن تأمین نیازهای دارویی مردم و سلامت جامعه بوده است و این مسئله در شرایط تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه به خوبی ثابت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از عقد قرارداد با شرکت‌ها در خلال برگزاری نمایشگاه ایران فارما داشته اید یا خیر، افزود: تاکنون چنین گزارشی نداشته ایم، اما می‌توانیم به این موضوع فکر کنیم.

عبده زاده ادامه داد: متأسفانه فضای سیاسی حاکم بر منطقه، تا حدودی باعث شده شرکت‌های دارویی کشور برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی دچار محدودیت باشند.

وی به محل برگزاری نمایشگاه ایران فارما اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما یک فضای نمایشگاهی استاندارد در تهران وجود ندارد و لاجرم می‌بایست از فضاهای موجود در نقاط مختلف پایتخت استفاده کرد.

عبده زاده افزود: شرایط کشور، صادرات دارویی را تحت تأثیر قرار داده است.