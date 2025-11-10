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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۴

هشدار نسبت به تامین دارو در فصل سرما

هشدار نسبت به تامین دارو در فصل سرما

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، بر اهمیت مدیریت زنجیره تأمین دارو در ماه‌های سرد سال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: پیش‌بینی و هماهنگی زودهنگام میان نهادهای مرتبط، زمینه‌ساز ثبات عرضه و اطمینان از دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز در فصول پرمصرف است.

وی اظهار داشت: تخصیص به موقع منابع ارزی، تسریع در ترخیص و انتقال ارز برای مواد اولیه و هماهنگی مستمر میان بخش‌های تولیدی، از اقدامات کلیدی برای تقویت جریان تأمین دارو در کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل دارو تصریح کرد: پیش‌بینی فصلی تقاضا و تقویت ذخایر دارویی پیش از آغاز فصل سرما، نقش مهمی در تنظیم بازار و حفظ ثبات عرضه دارد و موجب ارتقای اطمینان در نظام سلامت می‌شود.

عبداللهی اصل افزود: همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه و برنامه‌ریزی هماهنگ، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین و افزایش پایداری بازار دارویی کشور کمک کند.

وی گفت: تأمین پایدار مواد اولیه و هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت داروسازی، از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو برای اطمینان از دسترسی مداوم بیماران به دارو در فصل سرما است.

کد مطلب 6650607
حبیب احسنی پور

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