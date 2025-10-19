  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

تولید ۹۵ درصد داروهای ضدسرطان در کشور

تولید ۹۵ درصد داروهای ضدسرطان در کشور

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با تأکید بر توان تولید داخل در حوزه درمان سرطان، گفت: ۹۵ درصد داروهای ضدسرطان کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل، به سیاست‌های حمایتی از تولید داخل اشاره کرد و افزود: برخی از پزشکان و بیماران تمایل به مصرف داروهای خارجی برند دارند، اما بر اساس سیاست‌های بالادستی و در راستای تقویت تولید ملی، واردات برخی از این داروها محدود شده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به نوسان در عرضه برخی داروها عمدتاً به دلیل تقاضا برای برندهای خارجی است، در حالی‌که مشابه داخلی آنها در کشور تولید می‌شود.

عبداللهی اصل، یکی دیگر از دلایل نوسان در عرضه دارو را بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش عنوان کرد و گفت: بیشترین مصرف داروهای درمان سرطان در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی است و در برخی موارد، به علت بدهی انباشته، تحویل دارو از سوی شرکت‌های پخش با تأخیر انجام می‌شود. در واقع دارو در کشور موجود است، اما مراکز درمانی به دلیل محدودیت مالی امکان تأمین آن را ندارند و همین موضوع گاهی موجب نارضایتی بیماران می‌شود.

کد خبر 6626799
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها