روزهای سخت دارویی در راه است + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود دارو یک اتفاق طبیعی در دنیا است و اینگونه نیست که فقط کشور ما درگیر چنین معضل و مشکلی باشد؛ اما نکته مهم در بحث کمبود دارو، افزایش اقلام دارویی است که دچار کمبود می‌شوند. به عبارتی، وقتی این کمبود به مرز بحران می‌رسد که تعداد اقلام آنها از یک حد معمول، فراتر برود.

نکته مهم دیگر در بحث کمبودهای دارویی، برای کشور ما که تولید کننده بیش از ۹۷ درصد عددی داروهای مورد نیاز خودمان هستیم؛ تأمین مواد اولیه دارویی است. همچنین، تأمین آن دسته از داروهای خاص که تولید کننده آن نیستیم اما نیاز داریم که واردات این قبیل داروها را داشته باشیم.

اکبر عبداللهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به تحریم‌هایی که کشورمان را درگیر مشکلات زیادی ساخته است؛ موضوع تحریم «تجارت دارو» را مطرح می‌کند و می‌گوید: درست است که دارو تحریم نیست، اما بیزینس دارو تحریم است و بانک‌های ما برای انتقال پول تحریم هستند.

وی با اشاره به مشکلات نقدینگی زنجیره تأمین دارو، می‌افزاید: اگر همین روند ادامه پیدا کند، وضعیت تأمین دارو بدتر خواهد شد.