به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «نارندرا مودی»، نخستوزیر هند از مردم کشورش خواست تا در بحبوحه تنشهای تجاری با آمریکا، استفاده از محصولات خارجی را متوقف کرده و به محصولات داخلی تکیه کنند.
وی در سخنرانی روز یکشنبه خود خطاب به مردم این کشور پیش از اجرای طرح بزرگ کاهش مالیات مصرفکننده در روز دوشنبه گفت: بسیاری از محصولاتی که روزانه استفاده میکنیم، ساخت خارج هستند، اما از آنها آگاهی نداریم. ما باید این محصولات را کنار بگذاریم.
مودی همچنین از مغازهداران خواست تا بر فروش محصولات ساخت هند تمرکز کنند، زیرا این امر رشد اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
این اظهارات نخستوزیر هند در حالی مطرح شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از هند وضع کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه برای بیشتر کالاهای وارداتی از هند تعرفه ۵۰ درصدی اعمال کرد تا تهدید خود برای مجازات یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به دلیل خرید نفت ارزان از روسیه را عملی کند.
ترامپ از زمان روی کار آمدن، تعرفههای گمرکی علیه بسیاری از کشورهای جهان را به طور چشمگیری افزایش داده و این امر منجر به تنش در روابط واشنگتن با این کشورها شده است.
