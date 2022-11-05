صادرات نفت روسیه به هند به ۹۴۶ هزار بشکه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیک تایمز، روسیه در ماه اکتبر توانسته با پشت سر گذاشتن عربستان و عراق به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به هند تبدیل شود.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی مؤسسه وُرتکسا، که محموله‌های انرژی را رهگیری می‌کند، صادرات نفت روسیه به هند در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۸ درصد رشد کرده و به ۹۴۶ هزار بشکه در روز رسیده است.

هند ۲۲ درصد نفت وارداتی خود در ماه اکتبر را از روسیه، ۲۰.۵ درصد را از عراق و ۱۶ درصد را هم از عربستان وارد کرده است.

اتحادیه اروپا در سال جاری چند بسته تحریم اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرده که از ماه دیگر تحریم نفت حمل‌شده از دریا یا به اصطلاح "نفت دریایی" به آن اضافه خواهد شد و درواقع واردات نفت روسیه به اروپا تقریباً متوقف می‌شود.

روسیه در ماه اکتبر ۳۴ درصد نفت بیشتری را نسبت به اتحادیه اروپا به هند فروخته است.

در ماه گذشته چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت دریای روسیه بود و روزانه یک میلیون بشکه از این کشور خرید کرده است. اوایل سال جاری بود که هند پس از اعمال تحریم‌ها علیه مسکو از سوی کشورهای غربی و تخفیف خوردن نفت روسیه، واردات از این کشور را افزایش داد.

علیرغم فشارهای غرب به هند برای توقف واردات نفت از روسیه، این کشور تاکنون نه تنها واردات خود را متوقف نکرده بلکه افزایش هم داده است. چند روز پیش هاردیپ سینگ پوری، وزیر انرژی هند اعلام کرد که این کشور هیچ تضاد اخلاقی در ادامه واردات نفت از روسیه نمی‌بیند.

وی تأکید کرد: حذف نفت روسیه از بازار جهانی می‌تواند به بحران در بازار بین‌المللی نفت منجر شده و قیمت‌ها را تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد.

وی گفت: هند از هر کشوری که بخواهد نفت وارد می‌کند؛ چراکه دولت وظیفه اخلاقی دارد تا برای مردم انرژی تأمین کند.