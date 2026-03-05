هند در سایه بحران هرمز، واردات نفت روسیه را از سر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، هند که پیش‌تر تحت فشار آمریکا واردات نفت از روسیه را کاهش داده بود، بار دیگر در حال دریافت محموله‌های نفتی از مسکو است.

بر اساس داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، دست‌کم دو محموله نفت روسیه که مقصد اولیه آن‌ها شرق آسیا اعلام شده بود، مسیر خود را تغییر داده و به سمت بنادر هند حرکت کرده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش دهلی‌نو برای تضمین تأمین نفت خام در شرایط افزایش ریسک عرضه جهانی است.

طبق اطلاعات شرکت‌های ردیابی «کپلر» و «ورتکسا»، پیش‌بینی می‌شود دو نفتکش حامل حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت «اورال» روسیه که قرار بود به مقاصد دورتری در شرق آسیا ارسال شوند، طی هفته جاری در بنادر هند تخلیه شوند.

در همین راستا، نفتکش «اودون» با ظرفیت حدود ۷۳۰ هزار بشکه روز چهارشنبه وارد بندر «پارادیپ» در ساحل شرقی هند شده است، هرچند وضعیت تخلیه محموله آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. همچنین نفتکش «ماتاری» که بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت حمل می‌کند، قرار است روز پنجشنبه به بندر «وادینار» در غرب هند برسد.

نفت اورال که عمدتاً از بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه بارگیری می‌شود، پیش‌تر از گزینه‌های اصلی پالایشگاه‌های هندی بود، اما واردات آن در ماه‌های اخیر به‌دلیل فشارهای واشنگتن بر دهلی‌نو کاهش چشمگیری داشت. پالایشگاه‌های هند در این دوره، به‌منظور جلوگیری از پیچیده‌تر شدن مذاکرات تجاری با آمریکا، خرید نفت روسیه را محدود کرده بودند؛ موضوعی که مسکو را به سمت افزایش فروش به چین سوق داد.

با این حال، جنگ در خاورمیانه و اختلال عملی در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، احتمال کمبود نفت خام در بازار جهانی را افزایش داده و به نظر می‌رسد پالایشگاه‌های هندی بار دیگر به سمت نفت روسیه بازگشته‌اند.

تنگه هرمز به‌عنوان آبراهی راهبردی میان خلیج فارس و خلیج عمان، مسیر عبور حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان است و از زمان آغاز درگیری‌ها، تردد کشتی‌ها در این مسیر با اختلال جدی مواجه شده است.

بلومبرگ همچنین گزارش داده است داده‌های ردیابی از احتمال تغییر مسیر محموله‌های بیشتر حکایت دارد؛ به‌طوری که نفتکش «ایندری» که با ۷۳۰ هزار بشکه نفت اورال در دریای عرب در حرکت و مقصد آن سنگاپور اعلام شده بود، به‌طور ناگهانی مسیر خود را به سمت شمال و بنادر هند تغییر داده است.

بر اساس این گزارش، هر سه نفتکش «اودون»، «ماتاری» و «ایندری» در سال گذشته میلادی از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.