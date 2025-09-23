حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تأثیر «مکانیزم ماشه» بر روی فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی گفت: آن چیزی که نظام سلطه در مواجهه با مجموعه علمی کشور داشته تا به حال رویکرد خصمانه بوده است.
وی ادامه داد: ما از تحریم مقالات دانشمندان ایرانی در نشریات معتبر بین المللی تا تحریم دانشگاههایی مثل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی، تحریم ورود وسایل آزمایشگاهی و تحقیقاتی و ایجاد مشکل و سختی در فرایند کار علمی دانشمندان خودمان را در طول این ۴۰ سال داشتهایم و شدید نیز بوده است.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها افزود: با این وجود دانشگاههای ما رشد علمی خود را داشتند، افتخارآفرینی علمی، ایجاد مرجعیت علمی و آمار قابل دفاع از حرکت علمی کشور را داشتهایم نهایتاً این مواجهه و دشمنی تا ترور دانشمندانمان هم پیشرفته است.
وی افزود: از سال ۸۵ تا امروز مواجه با ترور دانشمندان خودمان بودیم و امسال هم به صورت عینی نزدیک به ۲۰ دانشمند، استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه توسط دشمن به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام رستمی افزود: بنابراین، این مواجهه، مواجهه جدیدی نیست «مکانیزم ماشه» چیزی بر اینها نخواهد افزود، آن چیزی که در مکانیزم ماشه است بازگشت تحریمهای سازمان ملل و قطعنامههای سازمان ملل است که نسبت به تحریمهای اعمال شده توسط آمریکا و اروپا بسیار کم است، تحریمهای سازمان ملل عمدتاً توجه به بخشهای به اصطلاح نظامی و بخشهای هستهای ما دارد ولی آن چیزی که توسط آمریکاییها و اروپاییها اعمال شده از تحریم دارو و مواد اولیه ساخت داروهای نجات بخش جان بیماران تا بخشهای علمی، فرهنگی و حال اقتصادی ما را شامل میشود، بنابراین «مکانیزم ماشه» چیزی بر تحریمها نخواهد افزود.
وی ادامه داد: هرچند که بدعهدی آمریکا و عدم امکان اعتماد به آمریکاییها را به ملت ما نشان داد، مذاکره کنندگان ما با وعدههای فراوان آمریکاییها برگشتند و با تعهدات فراوانی که عمل کردند اما آن چیزی که در نهایت ما دیدیم «مکانیزم ماشهای» بود که در یک خباثت تمام تحریمهایی را که وعده کرده بودند رفع بشود بازگرداندند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها گفت: آنچه که دیده میشود، کار روانی دشمن و به هر حال متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و حامیان اروپایی آنها برای ضربه زدن به فضای عمومی و شناختی جامعه است.
وی افزود: کاری که در جنگ و در تحریمها نتوانستند به دست بیاورند، ذرهای تحریمها را کم نکرده بودند، حتی تحریم افزودند حتی در دوره برجام، اینها میخواهند با یک عنوان پر سر و صدای تبلیغاتی به نام بازگشت قطعنامههای سازمان ملل مجدداً ثمره دشمنی با ملت را بچینند که لازمه آن، آگاهی مردم است.
