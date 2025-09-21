به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر یکشنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در استانداری، دستیابی ۲۰ دانشآموز استان به رتبههای زیر ۱۰۰ در کنکور سراسری را مایه افتخار دانست و افزود: این جوانان آیندهسازان ایران اسلامی و زمینهساز اعتلای فرهنگی جامعه هستند.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «طلب علم بر هر مسلمانی واجب است»، بر اهمیت علمآموزی مفید برای جامعه تأکید کرد و یادآور شد: هر کاری که با یاد خدا آغاز نشود، ناتمام خواهد ماند.
مطیعی تقویت ارتباط با خدا را عامل اصلی موفقیت برشمرد و گفت: تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اقامه نماز در مدارس موجب خرسندی است، چرا که این امر به پیشرفت دانشآموزان کمک میکند.
در پایان این مراسم، از دانشآموزان رتبههای برتر کنکور استان سمنان با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل شد.
