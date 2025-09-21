اکران مستند «آوار جان» در یزد؛ نگاهی انتقادی به حادثه تلخ معدن طبس

به گزارش خبرنگار مهر، «مستند آوار جان» که به همت مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) مرکز یزد تولید شده است به روایت حادثه تلخ انفجار معدن زغالسنگ معدنجو طبس میپردازد؛ حادثهای که جان جمعی از کارگران را گرفت.
«آوار جان» علاوه بر بازخوانی این رویداد، نگاهی انتقادی به ضعف قوانین مرتبط با ایمنی معادن، نبود سندیکاهای کارگری و دستمزد پایین کارگران معدن دارد.
این اثر پیشتر در پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به دریافت لوح افتخار در بخش عدالت شده بود.
محمدعلی ابراهیمی، کارگردان مستند «آوار جان»، در مراسم اکران این اثر بیان کرد: سال گذشته در همین ایام این اتفاق رخ داد، ما ابتدا فقط در حد یک خبر کوتاه با آن مواجه بودیم.
ابراهیمی سپس ادامه داد: ما به واسطه ابعاد حادثه و اهمیت آن، تصمیم گرفتیم عمیقتر وارد موضوع شویم. فردای وقوع حادثه، گروهی از تیم ما عازم محل حادثه شدند تا روایتها و تصاویر اولیه را جمعآوری کنند. پس از بازگشت، بررسیهای لازم انجام شد و دریافتیم که این حادثه فرصت مناسبی برای بیان مطالبات جدی کارگران است؛ مطالباتی که به دلایلی امکان بیان مستقیم آنها وجود ندارد و ما باید صدای آنها باشیم.
وی افزود: حدود یک هفته پس از وقوع حادثه، دوباره تیم مستندسازی ما با هماهنگیهای لازم به محل حادثه بازگشت و موفق شدیم با تعدادی از کارگران، خانوادهها و شاهدان آن حادثه مصاحبه کنیم. ما به هیچ عنوان نخواستیم این واقعه تلخ فراموش شود و تلاش داشتیم سریعتر اثر را به مخاطبان برسانیم تا گوشهای از درد و رنج این حادثه را نشان دهیم و پاسخی به آن باشیم.
ابراهیمی درباره دشواریهای ساخت مستند بیان کرد: یکی از بزرگترین چالشهای ما، گفتوگو با خانوادهها و کارگران بود. بسیاری از آنها به دلیل فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت، تمایلی به صحبت نداشتند. حتی شنیدیم که مدیرعامل معدن برای جلب رضایت خانوادهها، مبلغی را به آنها پرداخت کرده و از آنها خواستهاند مصاحبه نکنند و سکوت اختیار کنند. کارگران نیز به دلایلی از جمله ترس از اخراج، حاضر به گفتوگو نبودند.
وی تأکید کرد: فضای حاکم بر معادن خصوصی به گونهای است که کارگران تنها نیروی کار محسوب میشوند و سهمی از تولید و سود معدن ندارند. آنها با قراردادی نامناسب و شرایط سخت، جان خود را به خطر میاندازند و حقوقی متناسب دریافت نمیکنند. این نگاه ناعادلانه باید تغییر کند و کارگران به عنوان سهامداران واقعی در تولید و سود معدن دیده شوند.
نظر شما