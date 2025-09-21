  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

۳۱ شهریور آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اعلام اینکه ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ است، هشدار داد: این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اعلام اینکه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ آخرین مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مودیان مستغلات تعیین شده است، اظهار کرد: این مهلت غیرقابل تمدید است.

وی افزود: مودیان باید اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام دهند تا از مشکلات قانونی و مالیاتی احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، گفت: سقف بهره‌مندی از این تبصره برای عملکرد سال ۱۴۰۳، معادل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان یادآور شد: این تبصره امکانات ویژه‌ای مانند تقسیط مالیات، عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه، عدم الزام به نگهداری اسناد و مدارک و بخشودگی جرایم مالیاتی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه اظهار کرد: استفاده از این تبصره علاوه بر تسهیلات مالیاتی، می‌تواند به مشارکت در پروژه‌های عمرانی و بومی استان کمک کند.

فعله‌گری تاکید کرد: مودیان با شرکت در طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات» می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های بومی و عمرانی استان کردستان از محل مالیات پرداختی خود مشارکت کنند.

در نهایت، وی از مودیان خواست تا به‌منظور جلوگیری از مشکلات قانونی و مالی، به ویژه جریمه‌های مالیاتی، نسبت به تعیین تکلیف تکالیف مالیاتی خود قبل از پایان مهلت قانونی اقدام کنند.

