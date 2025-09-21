به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اعلام اینکه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ آخرین مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مودیان مستغلات تعیین شده است، اظهار کرد: این مهلت غیرقابل تمدید است.

وی افزود: مودیان باید اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام دهند تا از مشکلات قانونی و مالیاتی احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰، گفت: سقف بهره‌مندی از این تبصره برای عملکرد سال ۱۴۰۳، معادل ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان یادآور شد: این تبصره امکانات ویژه‌ای مانند تقسیط مالیات، عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه، عدم الزام به نگهداری اسناد و مدارک و بخشودگی جرایم مالیاتی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه اظهار کرد: استفاده از این تبصره علاوه بر تسهیلات مالیاتی، می‌تواند به مشارکت در پروژه‌های عمرانی و بومی استان کمک کند.

فعله‌گری تاکید کرد: مودیان با شرکت در طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات» می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های بومی و عمرانی استان کردستان از محل مالیات پرداختی خود مشارکت کنند.

در نهایت، وی از مودیان خواست تا به‌منظور جلوگیری از مشکلات قانونی و مالی، به ویژه جریمه‌های مالیاتی، نسبت به تعیین تکلیف تکالیف مالیاتی خود قبل از پایان مهلت قانونی اقدام کنند.