پل ماشنگی رودان به پیشرفت‌ ۹۵ درصدی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی اظهار کرد: کارهای ارزشمندی در دولت چهاردهم در شهرستان رودان اجرا شده است که برخی از این خدمات سال‌ها متوقف شده بود.

وی به خدمات دولت در شهرستان اشاره کرد و افزود: پل ماشنگی که یکی از مطالبات دیرین مردم رودان بود با پیشرفت ۹۵ درصدی رو به رو است و به زودی بهره برداری می‌شود.

محسنی تصریح کرد: طی هفته‌ی دولت نیز کلنگ آغاز عملیات اجرایی پل ناصر آباد نیز به زمین زده شد که بخش جغین رودان را به توکهور و هشتبندی در میناب متصل می‌کند.

فرماندار رودان به اجرای پل خشورگی نیز اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پل نیز به پایان رسیده است و شهروندان رودانی از این خدمت دولت نیز بهره مند شده اند.

محسنی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان گفت: مشکلات و کاستی‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف در شهرستان رودان وجود دارد که امیدواریم با حمایت‌های استاندار هرمزگان و دولت شاهد رفع این مشکلات باشیم.