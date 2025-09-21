امنیت و خدمت به مردم امانتی الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست یکشنبه شب در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: مسئولیت در نظام اسلامی، امانتی الهی بر گردن مسئولان است و اعمال ما برای منفعت شخصی نیست؛ بلکه هر مسئولیت و خدمت، امانتی بزرگ و مقدس است که باید در برابر خداوند و مردم از آن پاسداری کنیم.

امام جمعه دشتی با اشاره به حدیث امیرالمؤمنین (ع) «إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ»، افزود: امنیت و آرامش جامعه یکی از مهم‌ترین مصادیق این امانت است و نیروی انتظامی ستون اصلی ثبات و امنیت در کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام زاهددوست با تقدیر از خدمات سرهنگ سیدعلی مهدیان فرمانده پیشین انتظامی شهرستان اظهار کرد: اخلاص، شجاعت و مدیریت مدبرانه ایشان موجب آرامش و امید در میان مردم شد و الگویی ماندگار برای مسئولان و مدیران آینده است.

امام جمعه دشتی با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی مردم افزود: خداوند در قرآن، امنیت و معیشت را دو نعمت بزرگ انسان معرفی کرده است؛ بنابراین پاسداری از جان و مال مردم، عبادتی بزرگ و تقرب به خداوند به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد: فرمانده انتظامی باید هم مقتدر باشد و هم دلسوز؛ هم بازدارنده مجرمان و هم حامی مردم. انتظار داریم فرمانده جدید با روحیه انقلابی، حضور میدانی و تعامل صمیمی با مردم، امنیت شهرستان را بیش از پیش مستحکم کند.

امام جمعه دشتی در پایان با قدردانی از خدمات فرمانده پیشین، برای وی سلامتی و موفقیت و برای فرمانده جدید انتظامی شهرستان توفیق خدمت صادقانه آرزو کرد و خطاب به فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: انتظار داریم در احداث ساختمان جدید انتظامی شهرستان دشتی عنایت ویژه‌ای صورت گیرد.