۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۳

اخگرپور: ۷۲ درصد ناوگان اتوبوسرانی جنوب تهران نوسازی شد

شهردار منطقه ۱۹ تهران از نوسازی بیش از ۷۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران با اشاره به برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی در این منطقه گفت: از مجموع ۱۲۰ اتوبوس پیش‌بینی شده برای خطوط اتوبوسرانی منطقه ۱۹، تاکنون ۸۶ دستگاه نوسازی شده که معادل ۷۲ درصد ناوگان است.

وی افزود: در حال حاضر از ۱۰ خط اتوبوسرانی فعال در منطقه، ۷ خط نوسازی شده و این میزان معادل ۷۰ درصد کل خطوط اتوبوسرانی است.

اخگرپور همچنین از ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان خبر داد و اظهار کرد: یکی از خطوط منطقه ۱۹ با استفاده از اتوبوس‌های برقی نوسازی و به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل پاک در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در ادامه مسیر نیز سهم بیشتری از ناوگان اتوبوسرانی منطقه به ناوگان برقی اختصاص یابد.

