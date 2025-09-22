اخگرپور: ۷۲ درصد ناوگان اتوبوسرانی جنوب تهران نوسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران با اشاره به برنامههای توسعه حملونقل عمومی در این منطقه گفت: از مجموع ۱۲۰ اتوبوس پیشبینی شده برای خطوط اتوبوسرانی منطقه ۱۹، تاکنون ۸۶ دستگاه نوسازی شده که معادل ۷۲ درصد ناوگان است.
وی افزود: در حال حاضر از ۱۰ خط اتوبوسرانی فعال در منطقه، ۷ خط نوسازی شده و این میزان معادل ۷۰ درصد کل خطوط اتوبوسرانی است.
اخگرپور همچنین از ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان خبر داد و اظهار کرد: یکی از خطوط منطقه ۱۹ با استفاده از اتوبوسهای برقی نوسازی و به شهروندان خدماترسانی میکند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه حملونقل پاک در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم در ادامه مسیر نیز سهم بیشتری از ناوگان اتوبوسرانی منطقه به ناوگان برقی اختصاص یابد.
