ارسال ۱۲۰۰ تن میلگرد از رشت به ترکمنستان با قطارهای باری

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: دومین پارت از محموله صادراتی میلگرد با بارگیری ۱۸ واگن به وزن ۱۲۰۰ تن از ایستگاه راهآهن رشت به مقصد سرخس و از آنجا به کشور ترکمنستان ارسال شد.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ افزود: با تقویت زیرساختهای ریلی در شمال کشور و افزایش ظرفیت حملونقل بار، امکان صادرات منظم محصولات فولادی از مبدا رشت به کشورهای آسیای مرکزی فراهم شده است.
وی با تأکید بر نقش مهم حملونقل ریلی در توسعه اقتصادی مناطق شمالی کشور گفت: تمرکز بر ارتقای استانداردهای حملونقل، بهبود کیفیت خطوط ریلی و افزایش ایمنی، موجب تسهیل و تسریع در روند ارسال کالاها شده و در نهایت به رونق صادرات غیرنفتی و رشد پایدار اقتصادی منجر میشود.
رحمتنژاد با اشاره به تلاشهای مستمر مجموعه راهآهن شمال ۲ در فراهمسازی بستر صادرات ریلی تصریح کرد: امروز ایستگاه راهآهن رشت به یکی از قطبهای کلیدی در زمینه صادرات محصولات صنعتی و فولادی تبدیل شده و نقش مهمی در اتصال صنایع استان به بازارهای بینالمللی ایفا میکند.
مدیرکل راهآهن شمال ۲ در پایان، با اشاره به استقبال صنایع فولادی استان از ظرفیتهای حملونقل ریلی، ابراز امیدواری کرد روند صادرات ریلی از استان گیلان در ماههای آینده با افزایش تعداد محمولهها و تنوع مقاصد صادراتی، ادامه یابد.
