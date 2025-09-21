به گزارش خبرنگار مهر، جبار علی ذاکری در آئین افتتاح نخستین قطار ۵ ستاره هرمزگان اظهار کرد: خوشحالیم که امروز قولی که در سال گذشته به مردم داده شد، محقق شده است. افتتاح قطار پنجستاره در بندرعباس، نمادی از ارتقا سطح خدمات حملونقل عمومی در کشور است. این قطار توسط بنیاد تعاون بسیج و شرکت ریلترابر صبا تأمین و تجهیز شده است.
افزایش خدمات لوکس و توسعه سفرهای زیارتی
ذاکری افزود: قطار پنجستاره، خدماتی درخور شأن مردم ارائه میدهد و امروز تعدادی از هموطنان بندرعباسی به مقصد مشهد مقدس با این قطار اعزام میشوند. این خدمات با هدف ارتقا تجربه سفر، افزایش ایمنی و رضایت مسافران فراهم شده است.
بندرعباس، کریدور ترانزیتی حیاتی برای کشور
مدیرعامل راهآهن با اشاره به جایگاه بندرعباس در کریدور شمال–جنوب گفت: بندرعباس، نقطه ورودی کریدور راهبردی حملونقل بینالمللی ایران است. بسیاری از بارهای وارداتی و صادراتی از این مسیر به کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی منتقل میشوند. استفاده از مسیر ریلی بهجای دریایی، مدت زمان ارسال بار را بهشکل چشمگیری کاهش داده است.
او افزود: برای مثال، بار ارسالی از بمبئی به مسکو از طریق مسیر دریایی ۵۴ روز زمان میبرد، اما از طریق بندرعباس و مسیر ریلی ایران، تنها ۱۸ روز طول کشید. این خود انگیزهای برای توسعه و سرمایهگذاری در مسیرهای ریلی کشور شد.
هدفگذاری برای جابجایی بیش از ۱۰ میلیون تن بار در هرمزگان
ذاکری با ارائه آماری از ظرفیتهای فعلی استان گفت: در سال گذشته، ۵.۵ میلیون تن بار از طریق ریل در هرمزگان جابجا شد و امسال پیشبینی میکنیم این عدد به بالای ۶.۵ میلیون تن برسد. با اجرای طرحهای توسعهای، ظرف سه سال آینده میتوانیم به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال دست یابیم.
افزایش سرعت و ایمنی، اولویت اصلی راهآهن
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: افزایش سرعت قطارها و ارتقا ایمنی در دستور کار قرار دارد. در بهمن سال گذشته سرعت قطارهای سریعالسیر به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت افزایش یافت و اکنون برنامه داریم در سایر محورها نیز این ارتقا سرعت را اجرا کنیم. خوشبختانه در پنج سال گذشته، تعداد سوانح ریلی کاهش چشمگیری داشته است.
ذاکری در پایان سخنان خود اظهار کرد: ما هرمزگان را یک گره راهبردی در شبکه حملونقل کشور میدانیم. با همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، بهویژه استاندار پرتلاش هرمزگان، امیدواریم توسعه زیرساختها با سرعت بیشتری ادامه یابد. توسعه بندر خشک، کمربندیهای ریلی، افزایش ایمنی و ظرفیت بار، همه در دستور کار هستند.
