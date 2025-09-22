به گزارش خبرنگار مهر، سردار قدرت کریمیان صبح دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین رویداد ملی خط امین، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه سرداران شهید جنگ دوازدهروزه، به ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان آحاد جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت علاوه بر تقویت پیوند عمیق میان مردم و نظام، موجب میشود این همبستگی مردمی با فرهنگ دفاع مقدس و روح حماسی آن روزبهروز استحکام بیشتری یابد.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری رویداد ملی خط امین، تصریح کرد: این اقدام بهعنوان یک حرکت اثرگذار فرهنگی نشان داد که میتواند به جریانی ماندگار در عرصه فرهنگ کشور تبدیل شود.
سردار کریمیان با اشاره به آثاری که مورد تأیید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتهاند، خاطرنشان کرد: کتابهایی که مقام معظم رهبری بر آنها تأکید ویژه داشتهاند، دارای محتوایی فاخر و آموزنده هستند و بهمثابه نقشه راهی برای رشد فکری جامعه در شرایط کنونی عمل میکنند. از اینرو، باید این منابع ارزشمند بهدرستی معرفی و دسترسی به آنها برای عموم، بهویژه نسل جوان، تسهیل شود. نهاد کتابخانهها میتواند در این زمینه نقش پیشگام و مؤثری ایفا کند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از برگزیدگان و فعالان این رویداد فرهنگی در سطح استان تجلیل به عمل آمد.
نظر شما