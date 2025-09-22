برگزاری ۸۴ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سپاه ناحیه شاهرود از آغاز هفته دفاع مقدس و همچنین مقارن با برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان ابراز کرد: ویژه برنامههای این ایام در شهرستان شاهرود از مدتها قبل توسط کمیتههای مربوطه برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه از امروز شاهد برگزاری برنامههای گرامی داشت یاد شهدای شهرستان شاهرود خواهیم بود، افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس و مقارن با ایام برگزاری اجلاسیه شهدای استان سمنان ۸۶۹ عنوان در شهرستان شاهرود برگزار میشود.
فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه ۸۴ عنوان از این برنامهها شاخص خواهند بود، گفت: از جمله این برنامهها میتوان به دیدار با خانواده معزز شهدا، حضور و غبارروبی گلزار شهدا و گرامی داشت مقام شهیدان شهرستان شاهرود اشاره کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه برنامههای هفته دفاع مقدس در شاهرود با حضور نیروهای مسلح، ایثارگران و رزمندگان در دفتر امام جمعه این شهر آغاز خواهد شد، گفت: در این ایام همچنین رژه خودرویی نیروهای مسلح را نیز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برگزاری یادوارههای شهدا و افتتاحیه طرحهای اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان شاهرود است، افزود: برنامه تجلیل از موکب داران و خادمان فرهنگی نیز در ایام هفته دفاع مقدس در شهرستان شاهرود برگزار میشود.
فرمانده سپاه شاهرود از اعزام اقشار مختلف مردم، خانواده معزز شهدا و رزمندگان و ایثارگران به اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: برنامهای موسوم به صف آرا ویژه سربازان سپاه شهرستان شاهرود نیز طی ایام هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه شعار برنامههای هفته دفاع مقدس امسال ما فاتحان قله هستیم، نام گذاری شده است در نتیجه رویکرد برنامههای هفته دفاع مقدس برجسته کردن نقاط قوت خواهد بود، افزود: در این راستا برنامههای تبیینی بسیار خوبی نیز تدارک دیده شده است.
