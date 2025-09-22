باور به پیروزی و اراده برای رسیدن به هدف رمز پایداری یک رزمنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس صبح دوشنبه در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد.

در این آئین که با حضور خانواده ارجمند شهدا، خلبانان و پیشکسوتان دفاع مقدس و خلبانان و کارکنان پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان به ایراد سخن پرداخت.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش بر تحکیم اتحاد بین نسلی در هوانیروز ارتش تاکید کرد و گفت: برای دفاع از میهن عزیزمان، نسل‌های مختلف در دوران‌های مختلف ایفای نقش کرده‌اند و لازم است که روایت تولید قدرت در نسل‌هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه حفظ شود و در این بین آنچه مهم است، آمادگی و باور به پیروزی و اراده برای رسیدن به هدف و تولید قدرت در دفاع از کشور است.

وی کرامت و عزت خانواده ارجمند شهدا را ستود و از ایثار آنان در دفاع از میراث معنوی شهدای ارزشمندمان تقدیر کرد و گفت: برای همیشه مدیون حماسه خانواده ارجمند شهدا هستیم و امروز هم این عزیزان زینت بخش محفل سربازی‌مان هستند.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش خلبانان دفاع مقدس را تاریخ‌سازان میهن اسلامی‌مان نامید و از آنان دعوت کرد تا با بیان شرح چند عملیات از دوران دفاع مقدس، مردم‌یاری ها و ایفای نقش در سازندگی کشورمان، برگ‌هایی از تاریخ پر افتخار هوانیروز را برای حاضرین روایت کنند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه، از خانواده ارجمند شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس تقدیر شد.