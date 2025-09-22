  1. هنر
«حرکت آخر» شهاب حسینی در سینماها

فیلم سینمایی «حرکت آخر» ساخته شهاب حسینی با حضور بازیگران ایرانی و آمریکایی از ۹ مهر اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «حرکت آخر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

درامِ سیاسی - اجتماعی «حرکت آخر» که با ترکیبی از بازیگران ایرانی و آمریکایی تولید شده، چهارمین اثر شهاب حسینی در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند که بر اساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون نوشته و ساخته شده است. ‌

«ساکن طبقه وسط»، «مقیمان ناکجا» و «نویسنده مرده است» سه فیلم قبلیِ شهاب حسینی به‌عنوان کارگردان است.

«حرکت آخر» تاکنون در چهارده فستیوال بین‌المللی حضور داشته که از جمله آنها می‌توان به حضور در هفتاد و هشتمین دوره فستیوال بزرگ سالرنو، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم شمال آمریکا از فستیوال TinFF که مورد تأیید آکادمی سینمایی کانادا است، اشاره کرد.

«حرکت آخر» توسط دفتر پخشِ «خانه فیلم» در سینماها اکران می‌شود.

کد خبر 6597630
ندا زنگینه

