«حرکت آخر» شهاب حسینی در سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «حرکت آخر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

درامِ سیاسی - اجتماعی «حرکت آخر» که با ترکیبی از بازیگران ایرانی و آمریکایی تولید شده، چهارمین اثر شهاب حسینی در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند که بر اساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون نوشته و ساخته شده است. ‌

«ساکن طبقه وسط»، «مقیمان ناکجا» و «نویسنده مرده است» سه فیلم قبلیِ شهاب حسینی به‌عنوان کارگردان است.

«حرکت آخر» تاکنون در چهارده فستیوال بین‌المللی حضور داشته که از جمله آنها می‌توان به حضور در هفتاد و هشتمین دوره فستیوال بزرگ سالرنو، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم شمال آمریکا از فستیوال TinFF که مورد تأیید آکادمی سینمایی کانادا است، اشاره کرد.

«حرکت آخر» توسط دفتر پخشِ «خانه فیلم» در سینماها اکران می‌شود.