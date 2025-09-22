تاثیرگذاری و نقش پروجی استرول در بهبود و درمان کبد چرب چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیماری کبد چرب یا استئاتوز کبدی (Hepatic Steatosis) یکی از شایع‌ترین اختلالات مزمن کبدی در جهان است و شیوع آن به‌طور پیوسته در حال افزایش است. طبق گزارش‌های جهانی، حدود ۳۲ درصد از بزرگسالان به درجاتی از این بیماری مبتلا هستند.

کبد چرب زمانی رخ می‌دهد که مقدار چربی ذخیره‌شده در سلول‌های کبدی از حد طبیعی فراتر رود. این تجمع معمولاً به‌دلیل اختلال در سوخت‌وساز چربی‌ها یا کاهش توانایی بدن در دفع آن‌ها اتفاق می‌افتد. در صورت عدم درمان یا کنترل مناسب، این وضعیت می‌تواند منجر به التهاب کبد (استئاتوهپاتیت)، آسیب سلولی، و در نهایت اختلالات جدی در عملکرد کبد شود که در مراحل پیشرفته ممکن است به فیبروز، سیروز و حتی نارسایی کبدی منجر گردد.

انواع کبد چرب و تفاوت آنها

کبد چرب به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

کبد چرب الکلی (AFLD)

کبد چرب غیرالکلی (NAFLD)

کبد چرب الکلی، در اثر مصرف زیاد و مزمن الکل ایجاد می‌شود. الکل در کبد متابولیزه شده و ترکیباتی مانند استالدئید تولید می‌کند که خاصیت سمی دارند و باعث التهاب، استرس اکسیداتیو و آسیب سلولی می‌شوند.

در صورت ادامه مصرف الکل، بیماری از مرحله تجمع چربی در کبد (استئاتوز) پیشرفت کرده و به فیبروز، سیروز و در نهایت نارسایی کبد ی منجر می‌شود. قطع مصرف الکل در مراحل اولیه می‌تواند روند بیماری را متوقف کند.

کبد چرب غیر الکلی، در افرادی بروز می‌کند که به طور معمول مصرف الکل ندارند و تجمع چربی در کبد به دلایل غیرمرتبط با مصرف الکل رخ می‌دهد. از جمله عوامل مؤثر در ایجاد این نوع کبد چرب می‌توان به اضافه‌وزن، بیماری دیابت نوع ۲، چربی خون بالا، اختلالات متابولیک، عوامل ژنتیکی و برخی داروها اشاره کرد. این بیماری در حدود یک‌سوم بزرگسالان و یک‌دهم کودکان دیده می‌شود.

کنترل و درمان کبد چرب

کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) یکی از بیماری‌های خاموش اما پرخطر کبد ی است که در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع، می‌تواند به آسیب‌های جدی و گاهی غیرقابل بازگشت در عملکرد کبد منجر شود. با توجه به روند بی علامت این بیماری در مراحل اولیه، اغلب بیماران از وجود آن بی‌اطلاع هستند و همین موضوع می‌تواند به پیشرفت تدریجی و خاموش بیماری منجر شود. کنترل و درمان به‌موقع کبد چرب نقش کلیدی در پیشگیری از بروز التهاب مزمن، فیبروز، سیروز و نارسایی کبدی ایفا می‌کند و از عوارض جدی و پرهزینه آن جلوگیری خواهد کرد.

راه و روش‌های بهبود و درمان کبد چرب

در حال حاضر، درمان اصلی کبد چرب، به ویژه کبد چرب غیرالکلی، بر تغییر سبک زندگی متمرکز است، چرا که داروی قطعی برای آن وجود ندارد. روش‌های مؤثر کنترل کبد چرب شامل موارد زیر است:

کاهش وزن: کاهش تدریجی ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن، تأثیر چشمگیری در بهبود عملکرد کبد دارد.

رژیم غذایی سالم: مصرف غذاهای پرفیبر (میوه، سبزی، غلات کامل) همراه با کاهش قندهای ساده، چربی‌های ترانس و اشباع، به کاهش التهاب و تجمع چربی کمک می‌کند.

ورزش منظم: حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی در بیشتر روزهای هفته، باعث بهبود حساسیت به انسولین و کنترل چربی کبد می‌شود.

پرهیز از الکل: در موارد کبد چرب الکلی، قطع کامل مصرف الکل ضروری است و در کبد چرب غیرالکلی کاهش مصرف الکل توصیه می‌شود.

مدیریت بیماری‌های زمینه‌ای: کنترل دیابت، چربی خون و سایر بیماری‌های زمینه‌ای، با استفاده از داروهای مناسب، نقش مهمی در کاهش پیشرفت بیماری دارد.

پیوند کبد: در موارد شدید و پیشرفته که منجر به سیروز و نارسایی کبد می‌شود، پیوند کبد ممکن است تنها گزینه درمانی قابل قبول باشد.

نقش مکمل پروجی استرول در بهبود و درمان کبد چرب

پروجی استرول یکی از ترکیبات مکملی است که با اثرات چندگانه بر متابولیسم چربی‌ها و فرآیندهای التهابی، می‌تواند در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) نقش مؤثری ایفا کند.

مکانیسم‌های پیشنهادی اثر پروجی استرول عبارت‌اند از:

افزایش بتااکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد: این فرآیند موجب می‌شود که اسیدهای چرب، به‌جای تجمع در کبد، به‌عنوان منبع انرژی مصرف شوند؛ در نتیجه میزان چربی داخل‌کبد ی کاهش می‌یابد.

کاهش سنتز اسیدهای چرب: با مهار آنزیم‌های لیپوژنز (چربی‌سازی) در کبد، ذخیره چربی کاهش می‌یابد.

مهار فاکتورهای التهابی مانند TNF-α و IL-6 که از سلول‌های چربی ترشح می‌شوند؛ کاهش این فاکتورها باعث کاهش التهاب کبدی، که نقش مهمی در پیشرفت NAFLD دارد، می‌شود.

بهبود پروفایل لیپیدی: پروجی استرول می‌تواند با کاهش تری‌گلیسیرید و LDL و احتمالاً افزایش HDL، به بهبود پارامترهای چربی خون کمک کند و تجمع چربی در کبد را مهار نماید.

ترکیب این اثرات موجب کاهش بار چربی کبد، بهبود عملکرد سلول‌های کبد ی و کاهش خطر پیشرفت به NASH، فیبروز و سایر عوارض می‌شود.

همانند سایر مکمل‌ها، استفاده از پروجی استرول باید تحت نظر پزشک و در کنار سایر مداخلات درمانی (مانند رژیم، ورزش، و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای) انجام شود.

مکمل پروجی استرول چیست؟

پروجی استرول یک مکمل تغذیه‌ای پپتیدی نوآورانه است که با هدف مدیریت اختلالات متابولیک طراحی شده و از دو پپتید فعال بیولوژیکی به نام‌های آدیپورین (Adiporin) و دئوبتاید (Deopeptide) تشکیل شده است. این ترکیب از طریق مکانیسم‌های متعددی در تنظیم متابولیسم گلوکز، چربی و عملکرد هورمونی نقش ایفا می‌کند.

این مکمل، با پشتوانه مطالعات بالینی و ایمنی‌سنجی، در بهبود شرایط زیر مؤثر شناخته شده است:

پیش‌دیابت و دیابت نوع ۲: کمک به کاهش قند خون ناشتا و کاهش میانگین قند خون سه‌ماهه (HbA1c)

کبد چرب غیرالکلی (NAFLD): کاهش تجمع چربی در سلول‌های کبد ی، بهبود عملکرد آنزیم‌های کبد و کاهش التهاب

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک(PCOS) :کمک به تنظیم هورمون‌های جنسی و بهبود عملکرد تخمدان

کاهش وزن و چربی احشایی: کاهش وزن بدن، کاهش دور کمر و کاهش چربی احشایی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

درباره مکمل پروجی استرول بیشتر بدانیم

شکل دارویی و نحوه مصرف

مکمل پروجی استرول به صورت ساشه پودری عرضه می‌شود.

هر جعبه حاوی ۳۰ ساشه تک‌دوزی است.

نحوه مصرف پیشنهادی: روزانه یک ساشه، حل شده در یک لیوان آب، ترجیحاً در زمان مشخص و طبق دستور پزشک یا متخصص تغذیه

توجه: این مکمل باید تحت نظر پزشک متخصص و به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی درمانی کامل شامل رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سایر مداخلات استفاده شود.

آیا کبد چرب درمان قطعی دارد؟

در حال حاضر، درمان دارویی قطعی و تأییدشده‌ای برای بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) وجود ندارد. با این حال، مطالعات متعدد نشان داده‌اند که در بسیاری از بیماران، بیماری کاملاً قابل‌کنترل و حتی قابل بازگشت است، به‌ویژه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود.

کلیدهای اصلی در کنترل و معکوس‌سازی روند بیماری عبارتند از:

کاهش وزن تدریجی و پایدار (۵ تا ۱۰٪ از وزن بدن)

افزایش فعالیت بدنی منظم

اصلاح رژیم غذایی و اجتناب از مصرف قندهای ساده، چربی‌های اشباع‌شده و الکل

مدیریت بیماری‌های همراه مانند دیابت، فشار خون بالا و دیس‌لیپیدمی

پیگیری منظم پزشکی برای ارزیابی پیشرفت بیماری و تنظیم مداخلات درمانی

در مراحل پیشرفته‌تر NASH یا فیبروز کبدی، ممکن است نیاز به مراقبت‌های تخصصی، استفاده از داروهای خاص یا در موارد نادر، بررسی گزینه‌های جراحی و پیوند کبد مطرح شود. به‌طور کلی، کبد چرب با تعهد به تغییر سبک زندگی و همکاری مستمر با تیم درمانی، در بسیاری از موارد به‌خوبی قابل مدیریت است و روند بیماری قابل معکوس خواهد بود.

در نهایت

درمان و کنترل کبد چرب غیرالکلی فرآیندی چندمرحله‌ای و چندرشته‌ای است که نیازمند تعهد بیمار به تغییر سبک زندگی، پیگیری‌های منظم پزشکی و همکاری با تیم درمان است. با رعایت توصیه‌های پزشکی، اصلاح تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و کنترل بیماری‌های همراه، می‌توان پیشرفت بیماری را متوقف کرد.

