به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی با اشاره به ۱۳ سپتامبر روز جهانی غارها و کارست با «شعار غارها گنجینه‌های پنهان زمین و میراثی برای آینده»، اظهار داشت: ۲۱ غار واقع در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان در کمیته فنی کاگروه غارشناسی ایران درجه‌بندی‌شده‌اند.

وی افزود: این ۲۱ غار واقع در مناطق حفاظت شده «قالی کوه» الیگودرز، منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» دورود، منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد و منطقه حفاظت شده «شاداب کوه» پلدختر باهدف مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار غارها درجه‌بندی‌شده‌اند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: غارها تنها پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در دل کوهستان نیستند، بلکه زیست‌بوم‌هایی منحصربه‌فرد، پناهگاه گونه‌های مختلف جانوری و مخزن ارزشمندی از اطلاعات زمین‌شناختی، زیستی و تاریخی به شمار می‌روند.

فرمان پور، ادامه داد: غارهای استان لرستان به دلیل تنوع زیستی، ویژگی‌های زمین‌شناختی و ارزش‌های اکولوژیک، از اهمیت بالایی برخوردارند و این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح دانش غارشناسی و حفاظت هدفمند از این میراث طبیعی در سطح ملی ایفا کند.

وی بیان داشت: حفاظت از این زیست‌بوم‌های شکننده، نیازمند مشارکت همگانی، افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از تخریب و آلودگی و توجه جدی به بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، ضمن گرامیداشت ۱۳ سپتامبر، روز جهانی غارها و کارست، بر ضرورت حفاظت و صیانت از این گنجینه‌های پنهان زمین تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، جوامع محلی، دوستداران طبیعت و دستگاه‌های مسئول، بتوانیم این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.