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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

غارهای لرستان پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در دل کوهستان

غارهای لرستان پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در دل کوهستان

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان غارهای این استان را پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در دل کوهستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی با اشاره به ۱۳ سپتامبر روز جهانی غارها و کارست با «شعار غارها گنجینه‌های پنهان زمین و میراثی برای آینده»، اظهار داشت: ۲۱ غار واقع در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان در کمیته فنی کاگروه غارشناسی ایران درجه‌بندی‌شده‌اند.

وی افزود: این ۲۱ غار واقع در مناطق حفاظت شده «قالی کوه» الیگودرز، منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» دورود، منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد و منطقه حفاظت شده «شاداب کوه» پلدختر باهدف مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار غارها درجه‌بندی‌شده‌اند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: غارها تنها پدیده‌هایی شگفت‌انگیز در دل کوهستان نیستند، بلکه زیست‌بوم‌هایی منحصربه‌فرد، پناهگاه گونه‌های مختلف جانوری و مخزن ارزشمندی از اطلاعات زمین‌شناختی، زیستی و تاریخی به شمار می‌روند.

فرمان پور، ادامه داد: غارهای استان لرستان به دلیل تنوع زیستی، ویژگی‌های زمین‌شناختی و ارزش‌های اکولوژیک، از اهمیت بالایی برخوردارند و این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح دانش غارشناسی و حفاظت هدفمند از این میراث طبیعی در سطح ملی ایفا کند.

وی بیان داشت: حفاظت از این زیست‌بوم‌های شکننده، نیازمند مشارکت همگانی، افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از تخریب و آلودگی و توجه جدی به بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، ضمن گرامیداشت ۱۳ سپتامبر، روز جهانی غارها و کارست، بر ضرورت حفاظت و صیانت از این گنجینه‌های پنهان زمین تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، جوامع محلی، دوستداران طبیعت و دستگاه‌های مسئول، بتوانیم این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

کد مطلب 6945492

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