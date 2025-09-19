هزینه اندک آموزش هوش مصنوعی «دیپ سیک» چین فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همین امر بحث و گمانه زنی ها را درباره جایگاه چین در رقابت برای توسعه هوش مصنوعی داغ کرده است.

این آپدیت نادر از شرکت چینی مستقر در هوانگژو درباره هزینه های آموزش R۱ یک مقاله در ژورنال نیچر منتشر شده است. انتشار هزینه های پایین تر آموزش سیستم های هوش مصنوعی دیپ سیک در ژانویه امسال سبب شد بازار سهام شرکت های فناوری با کاهشی شدید روبرو شود زیرا سرمایه گذاران بیم آن داشتند که مدل های جدید سلطه رهبران این فناوری از جمله انویدیا را بر بازار تهدید کنند.

از آن زمان تاکنون لیانگ ون فنگ بنیانگذار دیپ سیک اغلب از انظار عمومی دور شد و فقط برای ارائه محصولات جدید در فضای عمومی ظاهر می شود. طبق مقاله منتشر شده در نیچر که لیانگ به عنوان یکی از مولفان ارشد ذکر شده، مدل استدلالی R۱ این شرکت با هزینه ۲۴۹ هزار دلار و تراشه های ۵۱۲ Nvidia H۸۰۰ آموزش دیده است. نسخه قبلی این مقاله در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی منتشر شدو این اطلاعات در آن وجود نداشت.

پس از آنکه آمریکا در اکتبر ۲۰۲۲ صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی قدرتمندتر H۱۰۰ و A۱۰۰ خود به چین را برای انویدیا غیرقانونی اعلام کرد، این شرکت تراشه‌های H۸۰۰ که در این گزارش به آنها اشاره شده را برای بازار چین طراحی کرد.

هزینه آموزش مدل‌های زبانی بزرگ که به‌عنوان زیرساخت چت‌بات‌های هوش مصنوعی عمل می‌کنند، شامل مخارج قابل‌توجهی برای راه‌اندازی و اجرای خوشه‌های بزرگ از تراشه‌های قدرتمند طی هفته‌ها یا حتی ماه‌هاست که برای پردازش حجم عظیمی از متن و کد صرف می‌شود.

سم آلتمن، مدیرعامل شرکت آمریکایی اوپن ای آی در سال ۲۰۲۳ گفته بود آموزش مدل‌های بنیادی بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است، هرچند ارقام دقیقی برای هیچ یک از نسخه‌های خود ارائه نکرده است.