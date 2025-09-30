قابلیت جدید چت جی پی تی برای رقابت با گوگل شاپ و آمازون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، چنین تحولی نشان دهنده گام بعدی در آینده خرید آنلاین برای مصرف کنندگان و پلتفرم هایی است که کشف محصول، توصیه و پرداخت ها را برعهده دارند. به بیان دیگر اوپن ای آی احتمالا در مسیری قرار دارد که کنترل قدرت در حوزه تجارت الکترونیک را تغییر خواهد داد.

ویژگی جدید پرداخت فوری( Instant Checkout) اوپن ای آی برای کاربران مدل های چت جی پی تی پرو، پلاس و رایگان که از فروشندگان اتسی مستقر از در آمریکا خرید می کنند، فعال شده است. این درحالی است که بیش از یک میلیون فروشندگان شاپیفای مانند گلاسیر، اسکیمز، اسپنکس و ووری به زودی به این قابلیت مجهز می شوند.

پرداخت فوری براساس ویژگی های خرید پیشین چت جی پی تی بنا شده که محصولات، عکس ها، نقدها، قیمت ها و لینک های مستقیم به فروندگان را در پاسخ به سوالات مرتبط با خرید مانند «برای دوستم که سرامیک دوست دارد، چه بخرم؟ «یا» بهترین کتانی ها برای محل کار» نشان می داد.

اکنون کاربران به جای رها کردن گفتگو با هوض مصنوعی می توانند روی گزینه «خرید» برای تایید سفارش، بارگیری و جزئیات پرداخت کلیک کنند. گزینه ها برای تکمیل خرید شامل اپل پی، گوگل پی، استرایپ یا کارت اعتباری می شود.

سال گذشته شرکت پرپلکسیی ویژگی خرید و پرداخت در چت را ارائه کرد. مایکروسافت نیز تحت طرح Copilot Merchant به فروندگان امکان ایجاد قابلیت های یک فروشگاه را می دهد.

این نوع از تجربیات پتانسیل ایجاد تحولیل در شیوه خرید آنلاین دارند. چنین روندی از موتورهای جستجو مانند گوگل و پلتفرم های تجارت الکترونیک مانند آمازون به سمت دستیاران مکالمه ای با پیشنهادهای سفارشی شده، مقایسه ها و فرایندهای پرداخت آسان تر گذر می کند.