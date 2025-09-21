به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم افتتاحیه سمینار سالانه افسران صدور مجوز باشگاههای لیگ برتر آقایان و بانوان گفت: بسیار خوشحالم که چنین کمیتهای داریم. آنچه در AFC حائز اهمیت است و کاملاً در جریان آن هستم، این است که تنها بخشی که نگاه کنترلی دارد، کمیته صدور مجوز حرفهای است. ارکان دیگر یا تعطیل خواهند شد یا محدودتر عمل میکنند، اما این کمیته همچنان نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد.
وی ادامه داد: تنها محل کنترل باشگاهها، صدور مجوز حرفهای است. بهطور مثال وقتی زمین چمن ورزشگاه تختی تهران استاندارد نیست، این کمیته باید فشار لازم را برای استانداردسازی وارد کند تا درباره میزبانی باشگاه تصمیمگیری شود. این موضوع کل قاعده را روشن میکند و تکلیف همه را مشخص خواهد کرد.
تاج افزود: همه مدیران با واقعیتها آشنا هستند. باید زیر سقف موجود بهترین عملکرد را ارائه کنیم. خودم در AFC شاهد بودم که زمانی فدراسیون فوتبال ایران تقریباً هیچیک از سوالهای کنفدراسیون را پاسخ نمیداد اما امروز به بهترین شکل به کنفدراسیون پاسخ میدهیم.
وی با اشاره به اطلاعات بهدستآمده از باشگاهها گفت: یکی از مشکلات اصلی، زیان انباشته است. در سال ۱۴۰۱ مجموع زیان انباشته باشگاهها به ۸۴۰ میلیارد تومان رسید. نمیگوییم این عدد باید صفر شود اما باید روندی رو به بهبود طی کنیم. در جلسه اخیر هیأت رئیسه، زمان مشخصی برای کاهش تدریجی این زیان تعیین شد.
رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ میزان زیان انباشته به دو هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید. اگر کمیته صدور مجوز حرفهای ورود نکند، این عدد میتواند در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان برسد. البته این برآورد ذهنی من است اما در هر حال عدد بسیار بالایی محسوب میشود. اگر باشگاهها نتوانند زیان انباشته خود را کاهش دهند و صورتهای مالی مقبول ارائه کنند، مجوز حرفهای دریافت نخواهند کرد.
وی تصریح کرد: فقط دو باشگاه در حال حاضر صورتهای مالی مقبول دارند. از نظر هزینهکرد، ما در آسیا جزو چهارمین کشور پرهزینه هستیم و برآورد من این است که امسال حتی به رتبه سوم هم برسیم.
تاج گفت: ترکیب رقابتی بین باشگاهها متوازن نیست. یک باشگاه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد هزینه کرده و باشگاه دیگری بیش از یک همت! همچنین در بحث مالکیت، هشت باشگاه وضعیت مشخصی پیدا کردهاند که جای امیدواری است. راه بازسازی و استانداردسازی باشگاهها همین مسیری است که آغاز کردهایم. نباید مانند گذشته بهصورت باری به هر جهت پیش برویم بلکه باید اصولی عمل کنیم و در جهت استانداردسازی قدم برداریم.
نظر شما