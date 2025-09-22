ارائه خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان به ۷ میلیون ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و کارگران ذوبآهن اصفهان با شرکت بیمه آتیهسازان حافظ، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، در سالن کنفرانس شرکت بیمه آتیه سازان حافظ برگزار شد.
در این نشست، حسین رنجبران مدیرعامل بیمه آتیهسازان حافظ گفت: شرکت ذوبآهن قلب تپنده صنعت و تولید کشور است و بهرغم ناترازیها، اجازه نداده چرخ تولید از حرکت باز ایستد. همانطور که در دوران دفاع مقدس ایستادگی شد، امروز نیز کارگران و تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و عقبنشینی نکردهاند.
وی افزود: ما در هفته دفاع مقدس یاد و نام شهدا و امام شهدا را گرامی میداریم. کشوری که میخواهد روی پای خود بایستد، ناگزیر باید هزینههای آن را نیز بپردازد. امروز نبرد در عرصه تولید، صنعت و کارآفرینی جریان دارد و ما نیز همراه با کارگران ذوبآهن در این مسیر خواهیم بود.
رنجبران ادامه داد: ارائه خدمات بیمهای به کارگران و بازنشستگان ذوبآهن از جنس مسئولیت اجتماعی است و هدف ما کسب سود نیست، بلکه ایجاد آرامش برای این قشر تلاشگر است.
به گفته رنجبران، در این قرارداد، ۳۹ هزار نفر از کارکنان شاغل و بیش از ۷۱ هزار بازنشسته تحت پوشش قرار میگیرند. علاوه بر بیمه تکمیلی، ۱۴ هزار بازنشسته نیز از پوشش «فول درمان» بهرهمند میشوند و مدت قرارداد برای شاغلان یک سال و برای بازنشستگان سه ماه تمدید خواهد شد.
وی افزود: تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه در استان اصفهان از ۴۹۰ مرکز به ۱۶۰۰ مرکز افزایش یافته است. همچنین بیش از ۹۰ درصد هزینهها در مراکز طرف قرارداد بدون پرداخت مستقیم از سوی بیمهشدگان انجام میشود و ارتباط مالی میان بیمار و مرکز درمانی حذف شده است. طبق آمار ارائه شده، در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خدمت درمانی به بیمه شدگان ارائه شده که ۳۱ درصد آن مربوط به خدمات بستری و ۶۹ درصد خدمات سرپایی بوده است.
رنجبران تصریح کرد: حذف دفترچههای کاغذی، اجرای نسخه الکترونیک و الکترونیکی شدن فرایند پذیرش و رسیدگی به اسناد، از دیگر اقدامات مهم در حوزه خدمات بیمهای به مجموعه ذوب آهن اصفهان بوده است.
وی در پایان گفت: بیمه آتیهسازان حافظ اکنون بیش از ۷ میلیون نفر بیمهشده دارد و تلاش میکند دامنه خدمترسانی خود را هر روز گسترش دهد.
نظر شما