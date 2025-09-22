سپتامبر ضد اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان نوشت: انگلیس که پیش‌تر وعده داده بود در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت بشناسد، اکنون روند شناسایی را به، اما و اگرها در آینده موکول کرده است. معاون نخست‌وزیر انگلیس این اقدام را پروسه‌ای زمان بر و نیازمند روند تدریجی توصیف کرده که باید ادامه‌دار باشد. با این حال، باز گذاشتن درِ شناسایی فلسطین به صورت نمادین، امکان مانور سیاسی و ابزار دیپلماتیک در آینده را برای لندن نگه می‌دارد و نشان می‌دهد هنوز این گزینه را از دستورکار خود حذف نکرده است. در مقابل، کانادا و استرالیا، مستعمره‌های سابق بریتانیا، دیروز اولین گام عملی را برداشتند و رسماً فلسطین را به رسمیت شناختند. این اقدام دیپلماتیک می‌تواند سپتامبر امسال را به عنوان یک تاریخ ماندگار ضد اسرائیلی در پرونده طولانی مناقشه فلسطین ثبت کرده و مسیر شناسایی فلسطین را در سطح جهان تقویت نماید.

در حالی که با تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین، برخی کشورهای غربی آماده بودند فلسطین را به رسمیت بشناسند و شاید به این ترتیب مسیر پایان دادن به مناقشه ۷۷ ساله را هموار کنند، اما با فرارسیدن زمان اقدام، بهانه‌ها از سوی رهبران اروپایی آغاز شد. انگلیس یکی از این کشورها بود که پیش‌تر شعار حمایت از فلسطین می‌داد، اما به نظر می‌رسد لندن در مواضع رسمی خود دچار چرخش شده است. این عقب‌نشینی، سؤالاتی جدی درباره انگیزه‌های سیاسی و فشارهای خارجی بر سیاست انگلیس برمی‌انگیزد.

دیوید لمی، معاون نخست وزیر انگلیس روز یک‌شنبه با اشاره به تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین مدعی شد که این تصمیم نمی‌تواند یک‌شبه به ایجاد این کشور بینجامد و به رسمیت شناختن باید بخشی از یک فرآیند صلح گسترده‌تر باشد. لمی با بیان اینکه کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس یک‌شنبه شب به وقت محلی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصمیم‌گیری خواهد کرد، به اسکای‌نیوز گفت: «هرگونه اقدام برای به رسمیت شناختن فلسطین به این دلیل است که می‌خواهیم چشم‌اندازهای راه‌حل دو دولتی را زنده نگه داریم.»

استارمر در ماه جولای گفت که لندن کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر آنکه رژیم صهیونیستی با حماس به توافق آتش‌بس دست یابد، اجازه ورود کمک‌های بیشتر به غزه را بدهد، به روشنی اعلام کند که الحاق کرانه باختری در کار نخواهد بود و به روند صلح منتج به راه‌حل دو دولتی متعهد باشد. لمی با اشاره به اینکه اسرائیل به طرح شهرک‌سازی نیز ادامه داده است، اضافه کرد: «واقعیت این است که از زمان آن بیانیه در ماه جولای، با توجه به حمله علیه قطر، دستیابی به آتش‌بس در این برهه محتمل به نظر نمی‌رسد و چشم‌اندازها تیره و تار است.»

با استناد به اظهارات لمی و مواضع پیشین استامر و از آنجا که رژیم‬ صهیونیستی‬ به هیچیک از شروط لندن عمل نکرده است، بنابراین اکنون زمان عمل انگلیس به تعهد خود و به رسمیت شناختن فلسطین رسیده بود، اما موکول کردن این مسئله به آینده نشان می‌دهد سیاست مکارانه و دودوزه‌بازی لندن همچنان پابرجاست. انگلیس به عنوان بنیانگذار اصلی رژیم‬ صهیونیستی‬ بیش از دیگر کشورها در قبال جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه و کرانه باختری مسئولیت بین‌المللی دارد، اما تحت فشار سران تل‌آویو و واشینگتن هنوز اراده سیاسی لازم برای حمایت از فلسطینیان را نشان نداده است. هرچند تا لحظه نگارش این گزارش نخست‌وزیر انگلیس تصمیم نهایی را درباره به رسمیت شناختن فلسطین اعلام نکرده، اما اگر این موضوع باز هم به آینده موکول شود نمی‌توان گفت لندن سیاست شناسایی فلسطین را برای همیشه کنار گذاشته است. زیرا باز گذاشتن درِ شناسایی فلسطین در آینده نشان می‌دهد که انگلیس هنوز این گزینه را به‌طور کامل از دستورکار خود حذف نکرده است. ‏دیشب از او نقل شده که گفته با به رسمیت شناختن فلسطین به ۱۵۰ کشوری پیوسته که آن را به رسمیت شناخته‌اند.

در مقابل، کانادا و استرالیا دیروز به وعده‌های خود عمل کردند و در بیانیه‌های جداگانه رسماً کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. سخنگوی سازمان ملل از این اقدام حمایت کرد و امانوئل ماکرون هم دیروز به CBC گفت که امروز فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این اقدام دیپلماتیک به ویژه با توجه به رویکرد ده‌ها کشور دیگر که در مسیر شناسایی فلسطین قرار دارند، می‌تواند روندی را که لندن آن را زمان‌بر می‌داند، تسریع کند. هرچند تا زمانی که آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت با حق وتو، موافقت خود را اعلام نکرده، این اقدامات بیشتر جنبه نمادین دارند، اما به لحاظ سیاسی فشارها بر سران صهیونیست را افزایش می‌دهد و می‌تواند در توقف نسل‌کشی فلسطینیان مؤثر باشد. این اقدام دیپلماتیک می‌تواند سپتامبر امسال را به عنوان تاریخی ماندگار در مخالفت با سیاست‌های اسرائیل در پرونده طولانی مناقشه فلسطین ثبت کند و روند شناسایی فلسطین در سطح بین‌المللی را تقویت نماید.

وحشت صهیونیست‌ها از موج فلسطین‌شناسی

در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل که انتظار می‌رود به محلی برای مخالفت‌های جهانی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین تبدیل شود، سران تل‌آویو دست به‌کار شده‌اند تا دولت‌ها را از مسیری که در پیش گرفته‌اند بازدارند.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز گفت که به رسمیت شناختن فلسطین موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

روزنامه یدیعوت‌آحارونوت دیروز به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که تصمیم‌گیری در خصوص واکنش به شناسایی ‏کشور فلسطین، پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر‬ رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشینگتن اتخاذ ‏خواهد شد. نتانیاهو در سخنانی مدعی شد که دعوت‌ها برای تشکیل دولت فلسطینی موجودیت اسرائیل را تهدید می‌کند. وی بدون اشاره به انزوای جهانی این رژیم به خاطر جنایت گسترده در فلسطین، مدعی شد: «ما باید با سازمان ملل و همه جبهه‌های دیگر مقابله کنیم.»

از سوی دیگر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز هدایت یک تلاش دیپلماتیک گسترده را برای متقاعد کردن کشورهای مختلف به عدم شناسایی کشور فلسطین برعهده دارد. بر اساس گزارش یدیعوت‌آحارونوت، تلاش‌های گیدئون ساعر تاکنون در ‏متقاعد کردن ژاپن برای عدم شناسایی کشور فلسطین موفقیت‌آمیز بوده است. همچنین، اسرائیل پیام‌هایی را به فرانسه ارسال ‏کرده مبنی بر اینکه در صورت شناسایی کشور فلسطین، گام‌های دیپلماتیک شدیدی از جمله احتمال بستن کنسولگری پاریس ‏در قدس اشغالی اتخاذ خواهد کرد. ‏